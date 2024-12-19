MediaMarkt, Smarties MEA & Türkiye Awards 2024'te 7 Ödül Kazandı

MediaMarkt, MMA Türkiye tarafından düzenlenen ve modern pazarlama alanında yaratıcılığı, yenilikçiliği ve iş başarılarını ödüllendiren Smarties MEA & Türkiye Awards 2024'te 7 ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hem Orta Doğu ve Afrika (MEA) hem de Türkiye çapında verilen ödüllerde 4'ü altın 6 ödül kazanan MediaMarkt, geçen yılın "En İyi"lerine verilen Türkiye 2023 Best-in-Show Winner Ödülü'nün de sahibi oldu.

Smarties MEA Ödüllerinde "AI-Powered Audience Engagement" ve "Innovative Use of AI in Advertising" kategorilerinde Altın ödül alan MediaMarkt, "Data Insights / Contextual Marketing" kategorisinde de gümüş ödüle layık görüldü.

Smarties Türkiye 2024'te ise "AI-Powered Audience Engagement" ve "Innovative Use of AI in Advertising" kategorilerinde altın ödülü evine götüren MediaMarkt, "Web 3.0 Technologies Marketing" kategorisinde ise gümüş ödül aldı.

MediaMarkt, daha önce açıklanan Smarties Europe Ödülleri'nde de çevrimi içi alışveriş deneyimini kişiselleştiren "House of AI" projesiyle 3 gümüş, 1 bronz ödülün sahibi olarak toplamda 11 ödül kazanmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye Pazarlama İletişimi ve Medya Grup Müdürü Banu Yolcu, MediaMarkt Türkiye'nin yapay zekaya yaptığı yatırımların böyle kıymetli ödüllerle onurlandırılmasından büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Yolcu, Smarties Awards'ta hem küresel hem de Türkiye çapında layık görüldükleri ödüllerin, müşteri deneyimini geliştirme ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanma konusundaki süregelen çabalarının bir karşılığı olarak gördüklerini aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"MediaMarkt Türkiye olarak sektörümüze yenilikçi ve öncü yaklaşımımızla ilham vermek bizi gururlandırıyor. Müşterilerimizin beklentilerini karşılamak ve onlara unutulmaz bir alışveriş deneyimi sunmak için çıktığımız bu yolda, dijitalleşmeye ve teknolojiye yaptığımız yatırımlar vizyonumuzu daha da genişleterek bizi hep bir adım öteye taşımaya devam ediyor. Bizi bu ödüllere layık gören başta MMA ailesine, değerli jüri üyelerine ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ederim."