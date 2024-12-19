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MediaMarkt, SMARTIES MEA & Türkiye 2024'te 7 Ödül Kazandı

MediaMarkt, SMARTIES MEA & Türkiye 2024'te 7 Ödül Kazandı
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MediaMarkt, SMARTIES MEA & Türkiye 2024'te 4'ü Altın olmak üzere 7 ödül kazanarak dijitalleşme ve yapay zeka alanındaki başarılarını taçlandırdı. Şirket, müşteri deneyimini geliştirme ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanma konusundaki çabalarının karşılık bulduğunu belirtti.

MediaMarkt, SMARTIES MEA & Türkiye AWARDS 2024'te 4'ü Altın olmak üzere 7 ödülün sahibi oldu. Türkiye 2023 Best-in-Show Winner Ödülü'ne de layık görülen marka, yapay zekayı entegre ettiği yenilikçi uygulamaları ve üretici çalışmalarıyla hem Türkiye'de hem de globalde başarılar elde etti.

MediaMarkt, MMA Türkiye tarafından düzenlenen ve modern pazarlama alanında üreticiliğin, yenilikçiliği ve iş başarılarını ödüllendiren SMARTIES MEA & Türkiye 2024'te 7 ödülle öne çıktı. Hem Orta Doğu ve Afrika (MEA) hem de Türkiye çapında verilen ödüllerde 4'ü Altın 6 ödül kazanan marka, geçtiğimiz yılın 'En İyi'lerine verilen Türkiye 2023 Best-in-Show Winner Ödülü'nün de sahibi oldu.

SMARTIES MEA Ödüllerinde 'AI-Powered Audience Engagement' ve 'Innovative Use of AI in Advertising' kategorilerinde Altın Ödül alan MediaMarkt, 'Data Insights / Contextual Marketing' kategorisinde de Gümüş Ödüle layık görüldü.

SMARTIES TÜRKİYE 2024'te ise 'AI-Powered Audience Engagement' ve 'Innovative Use of AI in Advertising' kategorilerinde Altın Ödülü evine götüren MediaMarkt, 'Web 3.0 Technologies Marketing' kategorisinde ise Gümüş Ödül aldı.

Marka, geçtiğimiz günlerde açıklanan SMARTIES Europe Ödülleri'nde de online alışveriş deneyimini kişiselleştiren 'House of AI' projesiyle 3 Gümüş, 1 Bronz Ödülün sahibi olarak toplamda 11 ödül kazanmış oldu.

"Dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlar bizi bir adım öteye taşıyor"

Şirketin yapay zekaya yaptığı yatırımların böyle kıymetli ödüllerle onurlandırılmasından büyük mutluluk duyduklarını söyleyen MediaMarkt Türkiye Pazarlama İletişimi ve Medya Grup Müdürü Banu Yolcu, "SMARTIES AWARDS'ta hem global hem de Türkiye çapında layık görüldüğümüz ödülleri, müşteri deneyimini geliştirme ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanma konusundaki süregelen çabalarımızın bir karşılığı olarak görüyoruz. Şirket olarak sektörümüze yenilikçi ve öncü yaklaşımımızla ilham vermek bizi gururlandırıyor. Müşterilerimizin beklentilerini karşılamak ve onlara unutulmaz bir alışveriş deneyimi sunmak için çıktığımız bu yolda, dijitalleşmeye ve teknolojiye yaptığımız yatırımlar vizyonumuzu daha da genişleterek bizi hep bir adım öteye taşımaya devam ediyor. Bizi bu ödüllere layık gören başta MMA ailesine, değerli jüri üyelerine ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ederim" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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