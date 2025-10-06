MCBÜ kampüsü elektrik ihtiyacını Enerjisa ile güneşten sağlayacak

Türkiye'nin en önemli elektrik üreticilerinden olan Enerjisa Üretim, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kampüsü'nde hayata geçirdiği çatı GES (güneş enerjisi santrali) kurulumu projesiyle üniversitenin elektrik tüketiminin sürdürülebilir kaynaklardan karşılanmasına destek olurken, aynı zamanda karbon salımını da azaltacak.

Enerjisa Üretim, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü'nde kurduğu çatı GES ile temiz enerji üretiminin yanı sıra gençlerin geleceğine de yatırım yapıyor. Türkiye'nin yenilenebilir enerji yolculuğuna katkı sunmak ve karbon sıfır hedefine ulaşmada örnek olmak amacıyla hayata geçirilen bu proje sayesinde üniversite kendi enerjisini üretirken, kampüs hem enerji tüketiminde tasarruf sağlayacak hem de karbon salımını azaltarak yeşil dönüşüme öncülük edecek. Yenilenebilir enerji alanındaki adımlarına bir yenisini ekleyen firma, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kütüphanesi çatısına 220'den fazla panel kullanarak kurduğu çatı GES ile yıllık 170 bin kWh'nin üzerinde temiz enerji üretecek. Proje sayesinde her yıl yaklaşık 75 ton karbon salımı önlenecek ve çevreye somut bir katkı sağlanacak.

Sürdürülebilir geleceğe katkı sağlamak ve üniversite öğrencilerinde bu alanda farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan çatı GES projesi üniversitenin elektrik tüketiminin yeşil ve sürdürülebilir kaynaklardan karşılanmasına destek sağlayacak. Üniversite Kütüphanesi'nin çatısında yer alan kurulum, her yıl kampüsün enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklarla karşılayarak sürdürülebilirliğe örnek olacak. Firma daha önce de Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile yenilenebilir enerji sektöründe öğrencilerin ve akademik personelin aktif rol üstlenmesi ve nitelikli çalışan yetiştirilmesine konusunda bir iş birliği yapmıştı.

Temiz enerjiye geçişi hızlandıran ve gençlere ilham veren adımlar attıklarını ifade eden Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, "Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde hayata geçirdiğimiz çatı GES projesi, geleceğe dair vizyonumuzun somut göstergelerinden biri. Üniversitelerin kendi enerjilerini temiz kaynaklardan üretmesi, kampüslerin enerji ihtiyacını karşılamaya katkı sunarken, aynı zamanda gençlerin sürdürülebilirlik bilincini artırarak onları geleceğin dönüşümünde aktif rol üstlenmeye teşvik ediyor. Daha önce üniversiteyle yürüttüğümüz projelerde olduğu gibi, bu girişim de öğrencileri yenilenebilir enerjiyle doğrudan tanıştırarak hem teknik bilgi hem de farkındalık kazanmalarına katkı sağlıyor. Biz gençlere, eğitimin dönüştürücü gücüne ve sürdürülebilir yarınların ortak çabalarla inşa edileceğine yürekten inanıyoruz. Bu nedenle üniversitelerle kurduğumuz iş birliklerini yalnızca bir proje değil, toplumsal faydayı büyüten bir yolculuk olarak görüyoruz" dedi.

Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, hayata geçirilen çatı GES projesi önemine değinerek, "Üniversitemizin geleceğine ve ülkemizin sürdürülebilir yarınlarına ışık tutacak çok önemli bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Enerjisa Üretim iş birliğiyle üniversitemiz kütüphane çatısında kurulan Güneş Enerjisi Santrali, yalnızca bir enerji yatırımı değil, aynı zamanda gençlerimize ilham olacak büyük bir adımdır. Bu proje sayesinde üniversitemiz, yıllık 170 bin kWh'nin üzerinde temiz enerji üretecek, her yıl yaklaşık 75 ton karbon salımını önleyerek çevreye önemli bir katkı sağlayacaktır. Böylece hem enerji ihtiyacımızı sürdürülebilir kaynaklardan karşılamış olacağız hem de ülkemizin karbon sıfır hedeflerine giden yolda örnek bir üniversite olarak öne çıkacağız" dedi.

Eğitim kurumlarının sadece akademik bilgi üretmekle değil, aynı zamanda öğrencilere değerler kazandırmakla da sorumlu olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, "Sürdürülebilirlik ve çevre bilinci bu değerlerin en başında gelmektedir. Çatı GES projesi, öğrencilerimizin yenilenebilir enerjiyle doğrudan tanışmasını sağlayarak, onların teknik bilgi birikimine katkıda bulunurken aynı zamanda çevresel farkındalıklarını da artıracaktır. Bu anlamlı projeye verdikleri destekten dolayı içten teşekkürlerimizi sunuyorum. Üniversitemizin daha önce de yürüttüğü iş birliklerinde olduğu gibi, bugün attığımız bu adım da sadece bir proje değil; toplumsal faydayı büyüten, gençlerimizin geleceğini şekillendiren bir yolculuğun önemli bir parçasıdır. Enerjisa Üretim ile üniversitemiz arasında hayata geçirilen çatı GES projesiyle hem üniversitemizin enerji ihtiyacını temiz kaynaklardan karşılamış oluyoruz hem de öğrencilerimize sürdürülebilir bir gelecek inşa etme yolunda güçlü bir örnek sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA