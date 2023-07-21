MATSO ve Antalya Ticaret İl Müdürlüğü iş birliğiyle Taşınmaz Ticareti ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Semineri düzenlendi

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve Antalya Ticaret İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen Taşınmaz Ticareti ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Semineri yoğun katılımla gerçekleştirildi. Seminerde, güncel mevzuatlar hakkında bilgiler verildi ve katılımcıların soruları yanıtlandı.

MATSO ve Antalya Ticaret İl Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen Taşınmaz Ticareti ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Semineri yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve Antalya Ticaret İl Müdürlüğü iş birliği ile Taşınmaz Ticareti ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Semineri düzenlendi. Oda binasında yoğun katılımla gerçekleştirilen ve Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan ve Ticaret İl Müdürlüğü personelinin konuşmacı olduğu seminere MATSO Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu, MATSO Başkan Yardımcısı Ali Özen, Meclis Üyeleri ve Oda üyeleri katıldı. Müdür Halil Özşahan ve Ticaret İl Müdürlüğü personeli Taşınmaz Ticareti ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti ile ilgili bilgiler vererek güncel mevzuatlar hakkında açıklamalarda bulundular. Katılımcılardan gelen sorular yanıtlandı.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, MATSO ve TOBB Meybem iş birliği ile Motorlu Kara taşıtları Alım Satım Sorumlusu ve Sorumlu Emlak Danışmanlığı için çok sayıda kişiyi belgelendirdiklerini ve bu hizmeti sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

MATSO ve TOBB Meybem iş birliği 2018 yılından 2023 yılına kadar 9 adet Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu sınavı yapıldığını kaydeden Başkan Güngör, "Yapılan sınavlarda 144 kişi belge almaya hak kazandı. 6 kez Sorumlu Emlak Danışmanı sınavı düzenledik ve 82 kişi belge almaya hak kazandı. Oda olarak bu hizmeti üyelerimize sağlamaya devam edeceğiz. Bugüne kadar belge almaya hak kazanan üyelerimizi tekrar kutluyorum" dedi.

Başkan Güngör, Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan'a, teşekkür ederek, "Sayın Müdürümüz gerek üyelerimize yönelik düzenlediğimiz seminerler, gerekse üyelerimizden gelen sorun ve talepler konusunda ilgilenerek yardımcı olmaya çalışıyor. Verimli geçen seminerimizde verdikleri değerli bilgiler için Antalya İl Müdürümüz Halil Özşahan'a ve Ticaret İl Müdürlüğü personellerimize ve seminerimize katılan tüm üyelerimiz ve halkımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA