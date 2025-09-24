MATSO'dan Manavgat Ekonomisini Çeşitlendirme Çabaları

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yüksek İstişare Kurulu toplantısında, MATSO'nun yaptığı projeler, ekonomiyi çeşitlendirmek için atılan adımlar ve Manavgat için önemli olabilecek projeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

MATSO Yüksek İstişare Kurulu toplantısı, MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Manavgat'ın sorunları ele alınırken, bölge için önemli projeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Turizmden tarıma, ticaretten, sanayiye, ulaşımdan hizmet sektörüne kadar birçok alandaki sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. Kurul üyelerinin tek tek söz alarak görüşlerini aktardığı toplantıda Manavgat'ın geleceği için birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin önemine değinildi.

Başkan Güngör MATSO'nun çalışma hakkında bilgi verdi

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, kurul üyelerine MATSO'nun 2025 yılı faaliyetleri hakkında bilgi vererek tamamlanan ve devam eden projeleri aktardı. Manavgat Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) mevcut durumu ve gelinen aşama hakkında bilgi veren Başkan Güngör, OSB'nin faaliyete geçmesi için yapılacak çalışmalarla bölge ekonomisine sağlayacağı katkılara dikkat çekti. Üyelerden gelen talepler doğrultusunda hazırlanan sektörel talep, sorun ve çözüm önerilerini içeren raporlar hakkında da bilgi paylaşan Güngör, raporların ilgili kurumlara iletildiğini kaydetti. Toplantıda ayrıca MATSO'nun hayata geçirmeyi planladığı yeni hizmet binasıyla coğrafi işaret tescili alınan Manavgat Altın Susamı ve coğrafi işaret süreci devam eden diğer yöresel ürünler hakkında da bilgi verildi.

"MATSO olarak Manavgat ekonomisini çeşitlendirmek için çaba gösteriyoruz"

Toplantıda konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, MATSO olarak Manavgat ekonomisini çeşitlendirmek ve daha dirençli bir hale getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini, bu kapsamda birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Yüksek İstişare Kurulu'nun MATSO için önemine değinen Güngör, kurulun birbirinden değerli üyelerden oluştuğunu vurguladı. Başkan Güngör, "Yüksek İstişare Kurulumuz Odamız için son derece önemlidir. Siz kıymetli üyelerimizin fikirleri bizler için büyük önem taşıyor. Bu vesileyle kuruluşundan bugüne kadar Manavgat Ticaret ve Sanayi Odamıza emek veren herkese teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ANTALYA