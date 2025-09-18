Haberler

MATSO Başkanı Güngör, Manavgat İş Dünyasının Sorunlarını Ankara'da Dile Getirdi

MATSO Başkanı Güngör, Manavgat İş Dünyasının Sorunlarını Ankara'da Dile Getirdi
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Ankara'da düzenlenen Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Toplantısı'nda Manavgat iş dünyasının sorunlarını ve çözüm önerilerini aktardı. Yangın Yönetmeliği, turizm arıtma tesisleri, imar planı sorunları ve finansman konularında önemli önerilerde bulundu.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Ankara'da düzenlenen Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Toplantısı'nda Manavgat iş dünyasının sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdi.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Toplantısı'na katıldı. Toplantıda söz alarak Manavgat iş dünyasının sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getiren Güngör, Yangın Yönetmeliği kapsamında malzeme temini için verilen sürenin ileri bir tarihe ertelenmesi, turizm bölgelerindeki arıtma tesislerinin kapasitesinin artırılması, kentin imar planında yaşanan emsal sorununun çözülerek bölgenin ihtiyaçlarına uygun düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı. Güngör ayrıca, D400 Karayolu'ndaki yoğunluğu azaltmak amacıyla Gündoğdu-Kısalar, Boğazkent turizm sahil yolunun birbirine bağlanarak tam anlamıyla faaliyete geçirilmesi, KOBİ'lere sicil affı getirilmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması, yüksek limitli KGF paketlerinin kullanıma açılması, kredi kartı taksit sayılarının artırılması, POS komisyon oranlarının düşürülmesi, Schengen vizesi başvurularında yaşanan sorunların giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Hazırlanan dosyayı TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na takdim eden Güngör, "Manavgat iş dünyasının talep ve çözüm önerilerini Ankara'ya taşıdık. Üyelerimizin sorunlarının çözümü için bizlere her zaman destek olan ve kentimizin meseleleriyle yakından ilgilenen başkanımıza Manavgat iş dünyası adına teşekkür ediyorum. Ayrıca toplantıya ev sahipliği yapan TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ANTALYA

