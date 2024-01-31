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MASKİ, Muradiye OSB Kavşağı'nda Yağmur Suyu Hattı Çalışmalarını İnceledi

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MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan asfalt çalışması öncesinde yapılan 4 bin 300 metrelik yağmur suyu hattı çalışmalarını yerinde inceledi. MASKİ, altyapı güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Yunusemre ilçesi Muradiye OSB Kavşağı Sanayi Caddesindeki bulvarda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan asfalt çalışması öncesinde MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan 9 milyon TL yatırım bedelli 4 bin 300 metrelik yağmur suyu hattı çalışmalarını yerinde inceledi.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla 9 milyon TL yatırım bedeli ile geçtiğimiz günlerde başladığı Yunusemre ilçesi Muradiye OSB Kavşağı Sanayi Caddesindeki bulvarda 4 bin 300 metrelik yağmur suyu hattı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da yoğun yağışlı havalarda meydana gelen taşkınlara son vermek adına hayata geçirilen çalışmayı yerinde takip ederek yetkili personelden bilgi aldı. Genel Müdür Aslay'a Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü, şube müdürleri ve yetkili personel eşlik etti. Yağmur suyu çalışmalarının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yol çalışması yapılacak.

"Altyapısı sağlam bir Manisa için yatırımlarımız hız kesmiyor"

Bölgede incelemelerde bulunan Genel Müdür Burak Aslay, "Trafik akışının çok yoğun olduğu bir bölge olan Muradiye OSB Kavşağı Sanayi Caddesindeki bulvarda Manisa Büyükşehir Belediyemiz tarafından yol çalışması yapılacak. Öncesinde MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, yoğun yağışlı havaların bu bölgede taşkınlara sebebiyet vermemesi ve daha sağlıklı bir altyapı inşa etmek adına 9 milyon TL yatırım bedeline sahip 4 bin 300 metrelik yağmur suyu hattı çalışması yapıyoruz. Ekiplerimizin özverili çalışmasıyla kısa sürede tamamlamayı planladığımız projemizle birlikte yağmur sularının dere yatağına sağlıklı bir şekilde akışını sağlamış olacağız ve buradaki altyapı tamamen güçlendirilmiş olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün liderliğinde altyapısı sağlam bir Manisa için yatırımlarımıza devam ediyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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