MASKİ Matik cihazları hizmet vermeye başladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İdare bünyesinde geliştirilen, kurulumu büyük oranda tamamlanan ve hizmet vermeye başlayan MASKİ Matik cihazları hakkında bilgi verdi. Başkan Ergün, önceki yıllarda hizmet alımı yapılan kurumun 5 TL olan işlem bedelini 8 liraya çıkaracak olması nedeniyle MASKİ Matik cihazlarını geliştirdiklerini ifade etti. MASKİ tarafından geliştirilen MASKİ MATİK ile işlem ücretinin de 3 TL'ye düşürüldüğünü söyledi.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 2023 Yılı 1'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı ikinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleşti. Başkan Ergün, yazılımı ve donanımı MASKİ Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen MASKİ Matik cihazlarının kurulumlarının devam ettiğini belirtti. 34 adet MASKİ Matik cihazının kurulumunun tamamlandığını ifade eden Başkan Cengiz Ergün, yükleme esnasında vatandaşlardan alınan işlem ücretinin daha önce hizmet veren kurum tarafından 8 liraya çıkarılacak olmasından dolayı kendi cihazlarını geliştirdiklerini ifade ederek, işletim bedellerinin karşılanması noktasında 3 liralık bir işlem bedeli koyduklarını belirtti.

İşlem ücreti 5 TL'den 3 TL'ye düşürüldü

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Bilindiği üzere SUMATİK'lerden daha önce 5 TL'lik bir ücret alınıyordu. Çünkü bunları kuran firma yapmış olduğu yatırım karşılığında 5 TL alıyordu. Yeni yılla birlikte bu ücret 7-8 TL'nin üzerine çıkacaktı. Biz de bu ücreti vatandaşa yansıtmamak adına MASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından vatandaşlarımızın su faturası ödeme ve su yükleme işlemlerini daha kolay yapabilecekleri 41 adet MASKİ Matik cihazını geliştirdik. MASKİ Matik cihazlarımızın 34 tanesi kuruldu. Çeşitli ilçelerimize koyduğumuz 34 adet SUMATİK'i ise kaldırttık. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak da işlem ücretini 5 TL'den 8 liraya çıkacak olan işlem bedelini 3 TL'ye düşürmüş olduk. Bu ücreti de genel bakım giderleri, makbuz ücreti gibi sadece giderlerin karşılanması adına alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tüm binalarımızda nakit işlemi olacak"

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, "İl genelinde 100'ün üzerinde MASKİ Pratik cihazımız var. İnternet üzerinden işleminizi yapıp, sadece kartınızı MASKİ Pratik cihazına okutuyorsunuz. Bu işlemden ücret alınmıyor. Yeni MASKİ Matik cihazlarımız ile Yarhasanlar Ek Hizmet Binamızda ve MASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binamızdaki cihazlarımızda nakit işlemi de yapılıyor. Nakit ödeme konusundaki talepler üzerine ilçelerimizdeki tüm MASKİ binalarımıza nakit işlemi yapılan cihazlarımızı yerleştireceğiz. Binalarımızdaki veznelerimizde işlemler zaten ücretsiz. İlçe binalarımıza koyacağımız MASKİ Matik cihazlarımızda da nakit işlemi yapılabilecek. Böylece nakit işlemini de artıracağız. Daha önce kurucu firma yüksek bedeller alıyordu. Bu makinelerin elektrik, yazılım, altyapı giderleri var ve biz belirlediğimiz işlem ücretiyle vatandaşlarımızdan sadece giderleri karşılayacak kadarını alıyoruz. Ayrıca hırsızlık girişimi yapılarak birkaç cihazımızın içerisinde bulunan paralar da çalındı. Kurum olarak cihazlardaki paraları toplamak için silahlı güvenlik ve araca ihtiyacımız var. Bu da giderlerimizi artırıyor. O nedenle nakit özelliği olan cihazlarımızı MASKİ binalarında bulunduracağız. Cihazlarla ilgili siparişimizi oluşturduk. Kurban Bayramı'ndan sonra Turgutlu, Akhisar, Salihli'de bulunan MASKİ binalarımızdaki cihazlarda nakit işlemi de yapılabilecek" dedi. - MANİSA