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MASKİ, Aralık Ayı İlçe Şefleri Toplantısını Gerçekleştirdi

MASKİ, Aralık Ayı İlçe Şefleri Toplantısını Gerçekleştirdi
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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Aralık ayı İlçe Şefleri toplantısını Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar başkanlığında düzenledi. Toplantıda, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunma yolları ve ilçelerdeki hizmetlerin değerlendirilmesi konuşuldu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Aralık ayı İlçe Şefleri toplantısı Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, vatandaşlara daha kaliteli bir hizmetin ulaştırılması noktasında neler yapılabileceği görüşüldü.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar başkanlığında gerçekleştirilen Aralık ayı ilçe şefleri toplantısında ilçelerde sürdürülen hizmetler, çalışmalar ve planlanan yatırımlar değerlendirildi. Toplantıya Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, daire başkanları ile ilçe şefleri katıldı. Toplantıda, ilçelerde yapılan hizmetlerle ilgili değerlendirilmelerde bulunulurken, yürütülen çalışmalarda dikkat edilmesi gereken noktalar anlatıldı. Koordinasyonun yüksek tutulması için yapılan toplantıda hayata geçirilen hizmetlerin sıkı bir şekilde takip edilmesinin önemine değinildi.

"Kaliteli hizmet verebilmek adına 7/24 sahada"

Manisa'nın 17 ilçesine daha sağlıklı ve kaliteli hizmet verebilmek adına 7/24 sahada olduklarının altını çizen Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, "Hizmet kalitemizi her geçen gün artırmak ve aynı zamanda hizmetlerimizin ve çalışmalarımızın takipçisi olmak adına ilçe şeflerimizle koordineli olarak çalışıyoruz. Muhtarlarımızla ve vatandaşlarımız ile 7/24 irtibat halinde olan ilçe şeflerimizle düzenli olarak aylık değerlendirme toplantıları gerçekleştiriyor, şeflerimizden çalışmalarımız hakkında detaylı bilgiler alıyoruz. Vatandaşlarımıza daha hızlı ve verimli hizmet götürme noktasında mesai mefhumu gözetmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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