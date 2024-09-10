Üye Girişi
Haberler

Marmaris'te Turizmci Cengiz Aygün GETOB Başkanlığına Aday Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'te turizmci ve eski başkanlardan Cengiz Aygün, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (GETOB) 28 Eylül'de gerçekleştirilecek olağan kongresinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Aygün, turizm sektörünün gelişimine katkıda bulunmak ve GETOB'u daha ileriye taşımak amacıyla aday olduğunu belirtti.

Marmaris'te turizmci ve eski başkanlardan Cengiz Aygün, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (GETOB) 28 Eylül'de gerçekleştirilecek olağan kongresinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Siteler Mahallesi'nde bir otelde basın toplantısı düzenleyen Aygün, turizm sektörünün gelişimine katkıda bulunmak ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğini daha ileriye taşımak amacıyla GETOB'un yaklaşan genel kurulunda aday olduğunu belirtti.

Aygün, otelcilik sektörünün dinamiklerini, zorluklarını ve fırsatlarını yakından bilen bir ekip olarak hedeflerinin turizm sektöründe ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırmak olduğunu dile getirdi.

Geçmiş dönem başkanlığında uluslararası projelere ve marka değerlerine katkı verdiklerini kaydeden Aygün, şunları söyledi:

"Sektörün bütünlüğünü güçlendireceğiz. Tüm paydaşlarla öncelikle turizm sezonlarının 9 aya uzatılması için projeler geliştireceğiz. Sektörümüzün rekabet gücünü artıracağız. Uluslararası arenada Türk turizmini daha güçlü kılmak için inovasyon, dijitalleşme ve müşteri memnuniyetine yönelik projeler geliştireceğiz. Mesleki eğitim programları düzenleyeceğiz. Çalışanların refah düzeyi için çalışmalarda bulunacağız. Üyeler arasında işbirliği ve network ile deneyim, tecrübe paylaşımı ve iş fırsatları için bir dijital platform oluşturacağız. Sürdürülebilir turizmle gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz."

Seçilmesi halinde, yerel yönetimlerle projeler üretmeyi hedeflediklerini belirten Aygün, sözlerini, "Şeffaf bir yönetim anlayışıyla çalışmayı hedefliyoruz. Bu yolda tüm meslektaşlarımızın desteğini bekliyor ve birlik olarak daha güçlü bir geleceğe yürüyeceğimize inanıyoruz. Hep birlikte daha parlak bir turizm sektörü için çalışacağız." diye tamamladı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Güney Ege Marmaris Politika Ekonomi Turizm Güncel Eylül

İşte Narin soruşturmasını değiştiren an! Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış

Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış

 Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı

Narin'in mezarı başındaki akrabasından tüyler ürperten ağıt

 Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi! Narin'in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar

Sıra merdivenlerden düşerek öldüğü söylenen ablaya geldi
Otomotiv devinden önemli karar! İlk kez fabrika kapatacak

Otomotiv devinden önemli karar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Narin amcası kim? Narin amcası Salim Güran kimdir? Filistin Ürdün maçı hangi kanalda? Filistin Ürdün maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Kerem Aktürkoğlu Benfica maçı ne zaman, CANLI izleme linki var mı? Kerem Aktürkoğlu Benfica'da ilk 11'de mi, kadroda mı, yedek mi? 10-11 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 10 Eylül Salı bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? 10-11 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Bursa Bülbülü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bursa Bülbülü filmi ne zaman, nerede çekildi? İSKİ İstanbul su kesintisi! 10-11 Eylül Sarıyer, Esenler, Kadıköy, Bakırköy su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 10-11 Eylül Mudanya, Osmangazi, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sakar Şakir filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sakar Şakir filmi ne zaman, nerede çekildi? Kapıcılar Kralı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kapıcılar Kralı filmi ne zaman, nerede çekildi?
title