Marmaris'te ev ve arsa fiyatları yükseliyor, emlakçılar taleplere cevap veremiyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaz sezonunun gelmesiyle hem kiralık hem de satılık ev arayışları ile birlikte imarı bile olmayan arsalara da talep arttı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaz sezonunun gelmesiyle hem kiralık hem de satılık ev arayışları ile birlikte imarı bile olmayan arsalara da talep arttı. Emlak sektörü temsilcileri, "Talep çok ama fiyatların yüksekliğinden işlem yok, yüksek kiralar sebebi ile kalifiye personel kalmıyor" dedi.

Dünyaca ünlü plajları ve muhteşem doğası sebebi ile özellikle pandemi dönemi ve Rusya-Ukrayna savaşının ardından Ege ve Akdeniz bölgelerindeki nüfus artışı, kiraları, satılık evleri ve arsaların fiyatlarını neredeyse 10 katına çıkardı. Marmaris'te yaşayanlarının da en büyük sorunu olan fahiş rakamlar her geçen gün yükselmeye devam ediyor.

"Fiyatlar artıyor ama emlak piyasası yerinde sayıyor"

Marmaris Emlak Müşavirleri Derneği Basın Sorumlusu Çetin Aksu, "Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde 'bekle gör' moduna giren emlak piyasası seçim sonucunda hareket beklerken döviz endekslerinin sürekli yer değiştirmesi ve artması yatırımcıları ister istemez yine 'bekle gör' modunda bekletmekte ve bu da piyasaları olumsuz yönde etkilemektedir. Satışlar çok az. Çok ciddi satışlar genel anlamda yok. Bununla beraber fiyatlar yerinde durmuyor, doların yükselmesini dövizin yükselmesi ile beraber fiyatlarda yine artış gösteriyor" dedi.

Marmaris'in coğrafi olarak sıkışık bir bölge olduğunu sözlerine ekleyen Aksu, "Marmaris'te hiçbir zaman arz talep meselesi karşılanmıyor. Çünkü Marmaris coğrafi olarak zaten sıkışmış bir bölge. Marmaris'teki imar durumu belli. Konutların birçoğu eski yapıların yıkılarak veya eski apart ve turistik tesisler yeniden el değiştirip elden geçirilip apartman statüsüyle satışa çıkıyor. Bununla beraber genişleme şansı bulmuyor. Yani olan imkanlar Marmaris içinde sıkışmış vaziyette" diyerek fiyatların düşmeyip daha da artacağını iletti.

"Yüksek ev kiraları kalifiye personel ve memurları kaçırıyor"

Marmaris Emlak Müşavirleri Derneği Basın Sorumlusu Çetin Aksu, "Marmaris'te yeterli konut olmaması olan konutlarında daha çok yabancıya yönelik günlük haftalık ve sezonu kiraya verilmesi neticesinde normal çalışan ailelere personele kamu kurumlarında veya memur olarak gelen aileleri ihtiyacı cevap veremeyecek şekilde. Konutumuz yok. Maalesef olan konutların fiyatları da her geçen gün artıyor. Gelir düzeyine göre ister istemez buradaki sıkıntılarda baş gösteriyor. Kiralamalarda zorluklar yaşanıyor, bunun asıl ciddi sıkıntısı da Marmaris'te çalışacak kalifiye elemanların bu bölgeye artık yavaş yavaş çekilmesi ile beraber personeldeki kalitesizlikle ciddi bir sorun teşkil ediyor" diye konuştu.

"Eski kiracıları çıkarıp beş altı katı fiyatına kiraya veriyorlar"

Marmaris'te görev yapan gayrimenkul uzmanı Kaan Kaya ise son dönemde fiyatların yükseldiğini ifade ederek, "Son dönemde fiyatlar yükseldi bu da pandemi ile beraber başladı. Büyük şehirlerde kalan birçok vatandaş özellikle Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki bu tür yerlere gelerek talepleri arttırdılar. Talepler artınca fiyatlarda otomatikman artmış oldu. Özellikle bu sene de kiralarda ciddi bir artış var. 2 bin 500 lira olan yerlerdeki kiracıları çıkartıp buraları 17-18 bin hatta 20 bin liraya kiraya verenler var. İki oda bir salon eşyalı eve 50 bin lira isteyen var. Tabi bu da insanları zor duruma sokuyor. Hatta şu son dönemde konuşulan işte fahiş fiyatlarla kiralara zam yapan ev sahiplerine işte dava açılacak hapis cezası verecek deniyor ama bu neye göre hesaplanması gerekiyor. Şöyle söyleyeyim; şu anda 1+1 kira olarak 10 bin lirayı gördü. 15 bin isteyen de var. Satılık olarak 1+1'ler aşağı yukarı 2 milyon TL. Marmaris'te 2 milyondan aşağı satılık ev yok. Bulunabilir mi, evet bulunabilir o da büyük ihtimalle tadilatlı olur" şeklinde konuştu.

"İmarsız arsaları alıp ne yapacaklar biz de şaşırıyoruz"

Marmaris'teki arsa fiyatlarının da artış gösterdiğini sözlerine ekleyen Kaya, "Arsa fiyatlarına gelince arsa fiyatları da otomatikman arttı. Çünkü insanlar küçük yerler alıp üzerine tiny house koyma düşüncesi var. Bu düşünce ister istemez fiyatlar da beraberinde yükseldi. Geçtiğimiz yıllarda yüzüne bakmadığımız yerlerin fiyatları şu anda 400-500 bini buldu. En basit örneği Marmaris'in en uzak köylerinden biri Taşlıca adı üstünde her taraf taş ve suyu çok az. Orada bile geçtiğimiz yıllarda 30-40 bin liraya satmak için uğraştığımız yerlere şu anda insanlar 700-800 bin hatta 1 milyon lira rakam istiyorlar. Bu da beraberinde çok ciddi bir artış getiriyor. Almak isteyenler de aldıkları zaman ne yapacak bilmiyorum. İmar yok. Özellikle Marmaris köylerinin büyük bir kısmında imar yok. Marmaris'in çok az bir yerinde imar var. Özellikle Marmaris bölgesinde alınan arazilerin çoğu tarla vasıflıdır" diyerek fiyatların duracağını ön görmediğini belirtti.

"Arsa alırken mutlaka bir haritacı ile görüşün"

Gayrimenkul Danışmanı Canan Kotanoğlu ise arsa alırken mutlaka bir haritacı ile görüşülmesi gerektiğini belirtti. Marmaris'te çok fazla talep olduğu için arsa fiyatlarının çok yüksek olduğunu belirten Kotanoğlu, "İnsanlar alınan arsaya bir şey yapılabiliyor mu önce bundan gerçekten emin olsunlar. Bununla ilgili bir haritacıdan mutlaka yardım alsınlar. Bu en önemli konulardan bir tanesi. Marmaris'te bir çok arsada imar yok, köy yerleşim alanı içerisinde yapabildiğimiz daha çok bungalov, tiny houselar yapmak isteyenler çok fazla. Yakın bir zamanda imar planlarının geleceği fısıltısı sesli konuşulmaya başlandı bu da talepleri arttırdı. Ancak şu an çok arsa olmadığı için olanların da fiyatlarının çok yükselmesi taleplerin karşılanmasını kısıtladı" ifadelerini kullandı. - MUĞLA