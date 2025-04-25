Marmaris, 2025 Turizm Sezonuna Avusturyalı Emeklilerle Başladı

Dünyanın ve Türkiye'nin en gözde turizm kentlerinden biri olan Muğla'nın Marmaris ilçesi, 2025 turizm sezonuna, Avusturyalı emekli turist kafileleriyle giriş yaptı. Bahar aylarında doğa, tarih ve kültür odaklı seyahatleri tercih eden Avusturyalı emekliler, dört hafta boyunca ilçede ağırlanacak.

Avusturya'nın Niederösterreich, Steiermarkt, Kaernten, Vorarlberg ve Tirol eyaletlerinden gelen Avusturya Emekli Derneğine bağlı misafirler, Marmaris'in çeşitli otellerinde konaklayacak ve çevre gezileri ile kültürel etkinliklere katılacak. Her biri 180 kişilik olan kafileler, 21 Nisan-21 Mayıs tarihleri arasında birer haftalık gruplar halinde bölgeyi ziyaret edecek.

"Tatilde bilinçli turist, Marmaris'in kalitesine katkı sunacak"

Ege otelcileri temsilcisi Cengiz Aygün, sezon hazırlıklarının hızla devam ettiğini belirterek, "2025 yılı için doluluk oranlarımız beklentilerin biraz üzerinde, yüzde 7-8 civarında planlanıyor. 21 Nisan'da 180 kişilik ilk Avusturyalı grup geldi. Program 4 hafta sürecek ve haftalık 180 kişilik gruplar halinde misafirlerimizi ağırlayacağız. Haftanın ilk üç günü geziler, perşembe günü ise MarmarisFest adıyla özel bir organizasyon planlıyoruz" dedi.

Aygün, Marmaris'in "emekli şehri" olacağı yönündeki görüşlere ise, "Marmaris'in böyle bir duruma düşmesi söz konusu bile değil. Dalaman'a gelen turistlerin yüzde 68'i hala İngiliz tur operatörleri tarafından getiriliyor. Ancak pazar yelpazesini genişletmek adına bu tarz programlarla farklı ülkelerden turist çekmeyi hedefliyoruz" dedi.

"1994'te başlayan program Marmaris'e kalite kazandırıyor"

Avusturyalı grupların tatil bilinci yüksek, çevreye duyarlı ve kültürel katılıma açık bir profil çizdiğini belirten Aygün, 1990'da kurulan ve 1994'te Marmaris'te uygulanmaya başlanan bu programın bölgeye değer kattığını kaydederek, "Bu misafir profilinin bölgemizdeki davranışları, talepleri ve tatil alışkanlıkları Marmaris'in turizm kalitesine ciddi katkı sağlayacak. Esnaf ve yeme-içme sektörü açısından da bu bilinçli turist profili büyük önem taşıyor" ifadelerine yer verdi.

Aygün, 2024 yılında 2025 sezonu için 6 bin Avusturyalı turist planlaması yapıldığını ancak bu yıl 2 bin 800-3.bin kişinin geleceğini aktardı. 2026 hedefinin ise yine 6 bin kişi olduğunu kaydeden Aygün, şu anda dört ayrı otelde konaklama yapıldığını belirtti.

Turizmci Suat Esin, sezonun Mart ortasında İngiliz turistlerle açıldığını ve Avusturyalı kafilelerin dönüşünün sevindirici olduğunu belirterek, "1990'lı yıllardan bu yana Avusturyalı ya da Alman turistleri bölgemizde göremiyorduk. Bu gelişme, Avusturya ve Almanya pazarlarının yeniden canlanması açısından umut verici. Ana pazarımız İngiltere, ikinci pazarımız ise Rusya. Ancak Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bu pazarda ciddi düşüş yaşıyoruz" dedi. - MUĞLA