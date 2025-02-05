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Marmarabirlik'ten Tarım Bakanı'na Ziyaret: Dane Zeytine Destek Sürekliliği Vurgulandı

Marmarabirlik'ten Tarım Bakanı'na Ziyaret: Dane Zeytine Destek Sürekliliği Vurgulandı
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Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya ziyarette bulunarak dane zeytine verilen prim desteğinin kaldırılmamasının önemine dikkat çekti. Asa, ayrıca üreticinin sürdürülebilirliğini sağlamak için desteklerin arttırılması gerektiğini ifade etti.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya ziyarette bulundu. Ziyarette sektörün genel durumu ile ilgili Bakan Yumaklı'ya bir rapor sunan Asa, öncelikli gündeme maddesi olarak dane zeytine verilen prim desteğinin kaldırılmaması gerektiğini söyledi. Asa, "Tarım sektörü için oldukça önemli bir destekleme modeli olan dane zeytine uygulanan prim desteği kesinlikle kaldırılmamalı. Hatta üreticinin sürdürülebilir üretim yapabilmesi için arttırılması gerekiyor" dedi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, üreticinin ve sektörün sorunlarına çözüm bulunması için Ankara'da resmi temaslarda bulundu. Bu kapsamda AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüşen Başkan Hidamet Asa, bu görüşmede Marmarabirlik'in ve üreticinin taleplerini maddeler halinde Bakan Yumaklı'ya iletti.

Tarım Satış Kooperatifleri'ne ürün bedeli ödemelerinde kullanılmak üzere düşük faizli hazine destekli kredi kullanılması konusuna değinerek sürdüren Hidamet Asa, "Zeytin hasadı öncesi ürün bedeli ödemelerinde kullanılacak düşük faizli hazine destekli krediden, Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri'nin de faydalanabilmesi için gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılması konusunda desteğe ihtiyacımız var" dedi.

"Dane zeytine destek devam etmeli"

Başkan Asa, Bakan Yumaklı'ya ilettiği talepler arasında, Marmarabirlik ve zeytin sektörü için oldukça önemli olan bir başka başlık olarak dane zeytine uygulanan prim desteğini gündeme getirdi. Asa, "Hem Marmarabirlik hem de sektörümüz için fayda sağlayıcı olarak tanımlanabilecek dane zeytine verilen prim desteğinin kaldırılmaması gerektiğini belirtmek isterim. Üreticinin, üretimde devamlılığı sağlayabilmesi ve sürdürülebilir stratejilerle ilerleyebilmesi için bu desteğin arttırılmasının önemine de dikkat çekmek isterim" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda sektör paydaşlarının katılımıyla gerçekleşen rekolte tahminlerinin sonuçları ile bir kilogram zeytinin üretim maliyetlerinin Bakanlık tarafından kamuoyu ile paylaşılmasını talep eden Başkan Asa, "Bu sayede farklı maliyet çalışmaları ile spekülatif söylemler ortadan kalkmış olacak ve piyasanın stabil hale gelmesi kolaylaşacaktır" diye konuştu. Asa, ayrıca Bakan Yumaklı ile gerçekleşen görüşmesinde, bu yıla özel olarak zeytin üreticisine müstahsil makbuzu veya tasiriye faturası karşılığı destek verilmesinin de son derece önemli olacağının altını çizdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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