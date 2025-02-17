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Marmarabirlik, 800 Milyon Lira Ödeme Yapacak

Marmarabirlik, 800 Milyon Lira Ödeme Yapacak
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Marmarabirlik, 2024/2025 iş yılı ürün alım kampanyasında, ürün bedellerinin kalan yarısının karşılığı olarak 21 Şubat tarihinde 800 milyon lira ödeme yapacağını açıkladı. Ödeme ile birlikte toplamda 2 milyar 400 milyon lira ödenmiş olacak.

Marmarabirlik, 2024/2025 iş yılı ürün alım kampanyasında aldığı ürün bedellerinin kalan yarısının karşılığı olarak 21 Şubat tarihinde 800 milyon lira ödeme yapacak.

2024/2025 ürün alım kampanyasında ürün bedellerinin yüzde 50'sini 15 günlük periyotlarda ortaklarına peşin olarak ödeyen Marmarabirlik, ürün bedellerinin geri kalan kısmın yarısını 21 Şubat tarihinde ödeyecek. 800 milyon lira tutarındaki bu ödeme ile ürün bedellerinin yüzde 75'i yani 2 milyar 400 milyon lira ödenmiş olacak. Kalan yüzde 25'lik bölüm ve fark ödemeleri en geç Nisan ayı sonunda ödenecek.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, geçtiğimiz yıl 2 milyar 824 milyon liralık ürün alımı yapıldığını söyledi. Bu kampanya döneminde ise Marmarabirlik'in 3 milyar 363 milyon lira tutarında ürün alımı gerçekleştirdiğini dile getiren Asa, "Göreve geldiğimiz 2010 yılından bu yana üreticimizin refah seviyesini artırmak için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bundan sonra da üretici ortaklarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Döviz kurunda artış yaşanmamasına rağmen, lira olarak maliyetlerin arttığını belirten Başkan Hidamet Asa, "Bu ekonomik şartlarda mevcudu koruyabiliyorsanız büyümüş sayılırsınız. Maliyetlerin çok değişken olması ambalaj, üretim, pazarlama, enerji, finans maliyeti olarak satışları olumsuz yönde etkilemektedir. Satılan ürün miktarının tutarı ile bir sonraki yıl aynı miktarda ürünü yerine koyamıyorsunuz. Üç yıldır üretimde devamlılığın sağlanması ve üreticimizin ayakta kalması için büyük mücadele verdik" diye konuştu.

"2025'te hedef 7 milyar lira ciro"

Dünyada ve ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle üretim sektörünün büyük sıkıntı yaşadığı ve büyük zarar ettiği böyle bir dönemde ayakta durmanın bile bir başarı olduğunu belirten Asa, "2022/2023 iş yılına göre Marmarabirlik'in aktif büyüklüğü yüzde 215 büyüme ile 7 milyar 486 milyon lira, öz kaynaklarımız yüzde 197 büyüme ile 4 milyar 632 milyon lira, ciromuz yüzde 66 büyüme ile 2 milyar 945 milyon liradan, 4 milyar 899 milyon liraya yükselmiştir. Bu yıl hedefimiz 7 milyar TL ciroya ulaşmaktır" açıklamalarında bulundu.

Özellikle son iki yılda ürün alım maliyetlerinde finans yükünün arttığına değinen Hidamet Asa, Marmarabirlik ve Kooperatifler arasındaki ticari ilişkinin Türk Ticaret Kanunu'nun 89. maddesi kapsamında yapıldığını bildirdi. Asa, "Yani ürün alımında verilen her liraya, politika faizi de dikkate alınarak faiz uygulanmaktadır. Aksi takdirde VUK'a göre ilgili hükümler çerçevesinde transfer fiyatlandırmasına girer ve bu da vergi ziyaı cezası oluşturur. Kooperatiflerin zarar görmemesi için ödemelerin mutlaka dönemlere yayılması gerekir. Geçmişte bu anlaşılmıyordu. Anlaşılmamasının sebebi faiz oranlarının düşük olmasıydı. Geçtiğimiz yıl yüzde 50-55'ler seviyesinde olan faiz oranları bugün yüzde 45 oranlarındadır. Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak bu yıl hem üreticimizi hem de kurumu korumaya çalıştık" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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