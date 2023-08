Manisalı Üzüm Üreticileri Fiyat Politikalarını Eleştiriyor

Manisalı üzüm üreticisi Gültekin Burak, "Tüccar 6,5 liraya alıp dururken sen devlet olarak nasıl 6 liraya açıklarsın. Sıradan bir vatandaş 6,5 diyorsa, sen devlet olarak nasıl 6 lira diyebiliyorsun? İnanın şu anda traktörümü neredeyse satma pozisyonuna geldim. Üzümdeki hastalık beni mahvetti. Ben geçtiğimiz sene bir ilacı bin 500 liraya doldururken bu sene 4 bin liraya doldurdum" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa'da üzüm üreticilerinin sorunlarını dinledi. Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

"DÜNYADA EN BÜYÜK ÜRETİCİ PAZARI BİZE AİT AMA BUNU DA NEREDEYSE KAYBETMEK ÜZEREYİZ"

"Geçtiğimiz sene üzümde bu olayı yine yapmışlardı. 12,30-13 liraya alırken üzümü 12,5 lira fiyat açıklamışlardı. Fiyatları bir anda aşağı çektiler. Bu sene geçen rakamlar var. TMO'nun açıklayacağı rakamlar hemen hemen maliyetine rakamlar. Öyle açıklayacaklarsa hiç açıklamasınlar. Ziraat odalarının 500 kilo ortalama verimle 40 lira maliyet açıklamışlar maliyet hesabına göre. Dünyada en büyük üretici pazarı bize ait ama bunu da neredeyse kaybetmek üzereyiz."

Üzüm üreticisi Gültekin Burak ise şöyle konuştu:

"Tüccar 6,5 liraya alıp dururken sen devlet olarak nasıl 6 liraya açıklarsın. Sıradan bir vatandaş 6,5 diyorsa, sen devlet olarak nasıl 6 lira diyebiliyorsun. İnanın şu anda traktörümü neredeyse satma pozisyonuna geldim. Üzümdeki hastalık beni mahvetti. Ben geçtiğimiz sene bir ilacı bin 500 liraya doldururken bu sene 4 bin liraya doldurdum. ve biz bu ilacı defalarca atıyoruz. Ben bu sene 17 defa ilaç attım. Ben her atışımda 3 defa ilaç atıyorum. Hesabını yapın bir deposu 4 bin lira. Bu işin mazotu var, işçisi var, işçiler zaten yoruldu. Girdiler gerçekten çok fırladı. Bu sene bilmiyorum ama 60 liradan aşağı bu üzüm olursa bizi batırır. Eğer ki 30 lira, 35 lira, 50 lira açıklanırsa zaten bittik. En az 60 lira olması lazım. Ben 25 dekar yerden 2,5 ton üzüm kestim. Ortalaması 100 kilo. Ben bunu ne yaparım mazota mı veririm işçiye mi veririm ilaççıya mı veririm. Bankadan kredi çekmiştim oraya mı veririm. Yarın bir gün banka diyecek ki getir bakalım şu traktörü geriye. Biz bu durumlara düştük bir destek bekliyoruz. Bu sene afet bölgesi gibi bir şey oldu. Devletin amacı bizi bitirmek mi. Ne yapalım ne işler yapalım. Üzüm 60 liraya olursa belki kafa kafaya anca çıkabiliriz. Bizler icar tuttuk icar parasını ödedim ama şu anda ilaççıya parayı ödeyemeyeceğim. Kooperatiften mazot aldım, mazotun parasını ödeyemeyeceğim. Ancak içinden kalkan üzüm amele parasını anca öder. Şu anda bu duruma geldik. Ben traktör almıştım onu satacağım borçlarım anca ödeyebilirsem öderim. Gerçekten durumumuz içler acısı."

"HÜKÜMETİN BURADA ÖTV VE KDV'Yİ KALDIRMASI GEREKİYOR"

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ise şu şekilde konuştu:

"Normal şartlarda biz bu bağdan 600-650 kilodan aşağı almıyorduk. Bu sene az olduğu için 150-200 kilo üzüm alıyoruz anca. Bu rakamlar 150 kilo 155 kilo 200 kilo demez. Geçtiğimiz sene ile aynı ameliyle aynı yerden bağ kestim şu anda yüzde 70 zararım var. Biz ovada hem çiftçi hem Ziraat Odası Başkanı olarak geziyoruz. Çiftçi bunu sürdürmekte bu sene çok zorluk çekecek. Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ise bu sene bağları köklemeyi ben bile düşünüyorum. Artık çiftçi ne yapacağını bilemiyor. 200 dönüm zeytinimin masrafı 60-70 dönüm bağın masrafının dörtte biri. Bağlarda yağmur yağıyor ilaç at. Külleme olacak at. Her türlü hava şartlarını atıyorsun. Bizler bu sene 19-20 lira ortalama mazotu görüyoruz ama. 40 liraya dayandı. Yılbaşında 50 lira olur mu. Biz bu tarlayı ne sürmeye geliriz ne çapalamaya geliriz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Amele fiyatları ile birlikte bağcıların masrafları çok yükseldi. Çiftçilik çok lüks oldu. Kişilerin tarlada kullanacağı mazot belli. Hükümetin burada ÖTV ve KDV'yi kaldırılması gerekiyor."

Diğer bir üretici ise, "İlaç parasını kurtarırsak ona şükür. 9 dönümde 20 bin TL'lik ilaç attım. O da 50 lira olursa belki çıkar" dedi.