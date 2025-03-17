DEM Parti, AK Parti'yle Meclis'te 2 saat görüştü: Samimi, dostane bir sohbet oldu

AK Parti-DEM Parti görüşmesi sonrası ilk açıklama
Suriye'de yeni savaş cephesi! 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı

Suriye'de yeni savaş cephesi! askerler infaz edildi, gerilim zirvede
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı mahallede değişen bir şey yok

Belediye başkanı esip gürlüyor ama ilçede değişen bir şey yok
Husiler'den Trump'ın 'cehennem' tehdidine sayısız tabutla yanıt

Trump'ın uykularını kaçıran video! Sayısız tabutla tehdit ettiler

Manisa'ya 104 Milyon Lira Hibe Desteği Sağlanıyor

Manisa'ya 104 Milyon Lira Hibe Desteği Sağlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen IPARD programı çerçevesinde Manisa'da 10 proje hibe desteği alarak toplam 148 milyon lira yatırım yapacak. TKDK, kırsal kalkınmaya katkı sağlamaya devam edecek.

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), girişimcilere birçok alanda hibe desteği sağlamaya devam ediyor. Manisa'da yatırım tutarı 148 milyon olan 10 projeye, 104 milyon lira hibe desteği ödemesi planlanıyor.

Manisa'da IPARD III Programı 2. Çağrı İlanı Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri kapsamında değerlendirme süreci tamamlanan 10 adet proje hibe desteği almaya hak kazandı. TKDK Manisa İl Koordinatör Vekili Murat Akın, Manisa'da sözleşme imzalanan projelerin toplam yatırım tutarının 148 milyon lira olduğu ve projelerin tamamlanmasıyla birlikte 104 milyon lira hibe desteği ödenmesini planlanmakta olup yatırımların Manisa ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti. TKDK tarafından Manisa'da desteklenen projeler hakkında konuşan Akın, "2008 yılında kurulmuş olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Manisa ilimizde 2012 yılında faaliyete başlamıştır. Manisa İl Koordinatörlüğü olarak kurulduğu günden bugüne kadar desteklenen toplam 638 projeye 535 milyon lira, enflasyondan arındırılmış deflatörlü 2 milyar 183 milyon lira hibe ödemesi Kurumumuz tarafından yapılmış bulunmaktadır. Bu hibeler sayesinde Manisa' da yaklaşık 1 milyar 265 milyon lira, enflasyondan arındırılmış deflatörlü 4 milyar 166 milyon liralık yatırım yapılmıştır. Bundan sonraki süreçte de destek vermiş olduğumuz sektörlerin gelişmesine ve yeni iş imkanları oluşturularak istihdamın artırılmaya devam etmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bölgenin kırsal kalkınmasına, ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkıda bulunan Bakanlığımız, TKDK vasıtasıyla, 2024 yılı içerisinde IPARD III Programını yürürlüğe alarak üretim ve istihdam odaklı yeni yatırımların hayata geçmesine destek olmaya devam etmektedir. IPARD III Programı yeni proje çağrısı 81 ilin tamamını kapsayacak şekilde Mart 2025 içerisinde ilan edilmesi beklenmektedir" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Liderliği kaybedip canlı yayını bastı, sonrasında yaşananlar bomba
img

Almanlar Mesut'u sildi
img

DEM heyetini kabul eden MHP'den tek cümlelik açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasını öldüren kadın ifadesinde cinayetin nedenini açıkladı

Eşini öldüren kadın cinayetin nedenini anlattı: Bana ve çocuklarıma...
'40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur'

"40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur"
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Defne Joy Foster'ın oğlu kocaman oldu! Son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Doyamadan göçüp gitmişti! İşte Defne'nin oğlunun son hali
Çin 6. nesil savaş uçağının ikinci test uçuşunu tamamladı

ABD ve Rusya'da bile böylesi yok! Atmosferi aşıp uzaya kadar çıkıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.