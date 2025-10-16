Haberler

Manisa ve Almanya Arasında Yatırım Görüşmeleri

Manisa ve Almanya Arasında Yatırım Görüşmeleri
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Almanya'nın Schleswig-Holstein Eyaleti Yatırım Ajansı temsilcileri ile ekonomik potansiyeller ve yatırım fırsatlarını değerlendirdi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Almanya'nın Schleswig-Holstein Eyaleti Yatırım Ajansı temsilcileri arasında gerçekleştirilen görüşmede iki bölge arasındaki ekonomik potansiyeller, sanayi altyapıları ve yatırım alanlarına ilişkin karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO), Almanya'nın Schleswig-Holstein Eyaleti Yatırım Ajansı (WTSH - Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH) temsilcilerini ağırladı. Ziyarete, Schleswig-Holstein Yatırım Ajansı Yatırım Danışmanları Beate Zitzlaff ve Nicole Wallman ile birlikte Ünal Eren katıldı.

Heyet, Manisa iş dünyası ile Schleswig-Holstein bölgesi arasında yatırım, teknoloji transferi ve ticari iş birliği fırsatlarını değerlendirmek üzere Manisa TSO'yu ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, iki bölge arasındaki ekonomik potansiyeller, sanayi altyapıları ve yatırım alanlarına ilişkin karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

Manisa TSO'yu temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Bezci ziyarette yer alarak konuk heyeti ağırladı.

Ziyaretin, Türkiye ve Almanya arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlaması ve yeni iş birliklerine zemin hazırlaması bekleniyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
