Manisa Valisi Özkan, Muradiye OSB'yi Ziyaret Ederek Yatırımları İnceledi

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık ile bir araya gelen Manisa Valisi Vahdettin Özkan, hem fikir alışverişinde bulundu hem de yatırımları yerinde inceledi.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında Osb'nin mevcut durumu değerlendirildi ve genişleme alanları yerinde incelendi. Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak'ın da katıldığı ziyarette, bölgenin sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Toplantının ana gündem maddeleri arasında; çevre dostu üretim modellerinin yaygınlaştırılması, dijital dönüşümün öncelikli hale getirilmesi, altyapı ve üstyapı yatırımlarının hızlandırılması, şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak yenilikçi projelerin geliştirilmesi, bölgenin kalkınma önceliklerinin üretim planlarına etkin şekilde yansıtılması, teknoloji temelli yol haritasının oluşturulması yer aldı.

Vali Özkan, Muradiye Osb'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için bugüne kadar atılan somut adımları inceledi. Ayrıca, önümüzdeki dönemde uygulanması planlanan stratejik hedeflerin önemine vurgu yaparak, katma değerli üretim ve istihdamın artırılması açısından taşıdığı kritik rolü bir kez daha hatırlattı.

Bölgenin geleceğine yönelik vizyonun tüm paydaşlarla birlikte kararlılıkla yürütüleceğini Vali Özkan, "Muradiye Organize Sanayi Bölgesi, sadece şehrimizin değil, bölge ve ülke ekonomimizin de gelişimi açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Burada atılacak doğru adımlar, istihdamı güçlendirirken üretim kapasitemizi de artıracaktır. Bu kapsamda çevreye duyarlı ve dijital dönüşümü ön planda tutan projeleri önceliklendiriyoruz" dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık'tan, OSB yönetiminin mevcut projeleri ve yatırım planları hakkında bilgi alan Vali Özkan, bölgenin daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir üretim merkezi haline gelmesi için çalışmaların devam edeceğini söyledi. Şehre sağlanan katkı için teşekkür ederek, başarılı çalışmaların devamını temenni etti. - MANİSA