Manisa TSO: Enflasyonla Mücadelede Yapısal Tedbirler Şart

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın ( Manisa TSO) Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Enflasyonla mücadelede yalnızca para politikalarına dayanmak yeterli değildir. Mali disiplin ve yapısal tedbirler mutlaka eş zamanlı uygulanmalıdır" dedi.

Manisa TSO Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Oda Hizmet Binası Meclis Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplantı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Meclis Başkanı Ümit Türek'in başkanlığında yapılan toplantıda, gündem maddeleri müzakere edilerek oy birliğiyle karara bağlandı. Odanın yürüttüğü çalışmalar, devam eden projeler, üyelerin talepleri ve şehrin ekonomik gündemi detaylı şekilde ele alındı.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye'nin ekonomik görünümünü çok yönlü bir bakışla değerlendirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın son Enflasyon Raporu'nda enflasyon tahmin aralığının yukarı yönlü revize edildiğini hatırlatan Yılmaz, enflasyonun yüksek seyrinin nedenlerini para arzındaki artış, kurdaki yükseliş, maliyetlerdeki artışlar ve beklentilerin bozulması gibi unsurlarla açıkladı.

Yılmaz, toplumdaki enflasyon verilerine duyulan güvensizliğin ekonomik beklentileri olumsuz etkilediğini vurgulayarak, "Enflasyonla mücadelede yalnızca para politikalarına dayanmak yeterli değildir. Mali disiplin ve yapısal tedbirler mutlaka eş zamanlı uygulanmalıdır" dedi.

Toplantıda Manisa iş dünyasının durumu, üretim ve ihracat hacmi, istihdam ihtiyacı ve sektörlerin gündemindeki konular da değerlendirildi. Meclis üyeleri, şehrin ekonomik potansiyelinin daha da güçlendirilmesi için çözüm önerilerini paylaştı. Yılmaz, konuşmasının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde minnet ve saygıyla andığını belirtti. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle tüm öğretmenlere şükranlarını sunan Yılmaz, "Toplumumuzu şekillendiren öğretmenlerimizin emekleri her zaman başımızın tacıdır" dedi.

Manisa TSO yönetimi, şehrin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi ve üyelerin ihtiyaçlarına çözüm üretme noktasında çalışmaların aynı kararlılıkla devam edeceğini açıkladı. - MANİSA