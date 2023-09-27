Manisa Selendi ilçesinde yeni Mal Müdürü atandı

Manisa'nın Selendi ilçesinde boş bulunan Mal Müdürlüğü görevine atama yapıldı. İlçenin yeni Mal Müdürü Meryem Derinoğlu ilçeye gelerek görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Bütçe Mali Hizmetlerde uzman idareci olarak görev yaparken girdiği görevde yükselme sınavında başarılı olan Meryem Derinoğlu, Selendi Mal Müdürü olarak atandı.

Ankara'da doğan ve ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan Meryem Derinoğlu, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdikten sonra 1995 yılında Ankara Üniversitesinde memuriyet hayatına başladı. 12 yıl burada çalıştıktan sonra 2007 yılında Ankara Defterdarlığına geçiş yapan Derinoğlu, 2014 yılında Kars Akyaka'ya atanarak müdür vekilliği görevinde bulundu. 2020 yılında Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Bütçe Mali Hizmetlerde uzman idareci olarak çalışan Derinoğlu girdiği görevde yükselme sınavını kazanarak Selendi Mal Müdürlüğü görevine atandı. Meryem Derinoğlu, göreve başladıktan sonra yaptığı açıklamada, "Selendi çok güzel şirin bir ilçemiz. İnşallah ilçede personelimizle birlikte elimizden geldiği kadarıyla güzel hizmetler ve katkılarda bulunacağız. Her konuda kapımız bütün ilçe halkına açık" dedi. - MANİSA