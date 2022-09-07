Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa ekonomi haberleri | Salihli'nin çöp sorunu çözüldü

Ekonomi Haberleri

Manisa ekonomi haberleri | Salihli'nin çöp sorunu çözüldü

Manisa haber... Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, şehrin yıllardır kanayan yarası olan çöp sorununun Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan katı atık çöp aktarma istasyonu ile çözüldüğünü söyledi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, şehrin yıllardır kanayan yarası olan çöp sorununun Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan katı atık çöp aktarma istasyonu ile çözüldüğünü söyledi.

Salihli'nin Gaffar Okkan Mahallesinde bulunan ve 50 yıldan fazla vahşi çöp depolama alanı olarak kullanılan bölgenin çevreye yaydığı kötü kokular ve görüntü kirliliği, Manisa Büyükşehir ve Salihli Belediyesi işbirliğinde Durasıllı Mahallesine kurulan katı atık çöp aktarma istasyonu ile son buldu.

"Salihli'nin yıllardır çözülmeyen çöp sorununu Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile çözdük" diyen Başkan Kayda, "Artık Gaffar Okkan Mahallemizde bulunan vahşi çöp depolama alanına çöp dökülmeyecek. Salihli'de toplanan çöpler, Durasıllı Mahallemizdeki Büyükşehir Belediyemize ait şantiyede faaliyete geçen katı atık çöp aktarma istasyonundan tırlar ile Manisa Büyükşehir'in Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisine götürülecek. Salihli'nin çöp sorununu çözüme kavuşturan katı atık çöp aktarma istasyonunun güzel şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Zeki Kayda Salihli Manisa Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title