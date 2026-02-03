Manisa TSO'dan Rusya'ya ihracat hamlesi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ( Manisa TSO), Manisa'dan Rusya'ya yönelik ihracatın geliştirilmesi amacıyla "Rusya Pazarında Ticari Fırsatlar Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. Toplantı, Manisalı iş insanlarını Rusya pazarıyla bir araya getirdi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, özellikle soğuk savaşın sona ermesinin ardından iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin stratejik bir boyut kazandığını ifade etti. Yılmaz, ilişkilerin 2010 yılında kurulan Üst Düzey İşbirliği Konseyi ile kurumsallaştığını hatırlattı

Rusya'nın Türkiye açısından en önemli dış ticaret ortaklarından biri olduğuna dikkat çeken Yılmaz, TÜİK verilerine göre 2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin Rusya'dan yaklaşık 42 milyar dolarlık ithalat, Rusya'ya ise 7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Manisa'nın Rusya'ya ihracatının ise yaklaşık 100 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirten Yılmaz, bu rakamların artırılmasının mümkün olduğunu vurguladı.

Enerji alanındaki iş birliğinin iki ülke ilişkilerinde önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Yılmaz, Akkuyu Nükleer Santrali ve TürkAkım projeleriyle bu alandaki iş birliğinin daha da ileri bir safhaya taşındığını dile getirdi. Turizmin de önemli bir iş birliği başlığı olduğuna değinen Yılmaz, 2025 yılında Türkiye'yi ziyaret eden Rus turist sayısının 7 milyona yaklaştığını kaydetti

Manisa'nın sanayi, tarım ve ihracat potansiyeline de değinen Başkan Yılmaz, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin uluslararası yatırım yapılabilirlik sıralamalarında ilk sırada yer aldığını, ilin son iki yılda 5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini ve Türkiye ihracat sıralamasında ilk 10 il arasında bulunduğunu söyledi. Tarımda ise Manisa'nın üzüm, zeytin, zeytinyağı, kanatlı hayvancılık ve birçok üründe Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını ifade etti. Manisa'nın tarım ürünleri ihracatının 1 milyar dolara yaklaştığını belirtti

Toplantıya, Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessili Aydar Gaşigullin, Rusya Federasyonu Ticaret Müşaviri Şamil Yanmurdin ve Rusya Federasyonu Ekonomi Bakanlığı Türkiye Temsilcisi Ruslan Bekuzarov katıldı. Heyet üyeleri tarafından Rusya pazarı, ikili ticaretin geliştirilmesi ve iş dünyasına sunulan fırsatlar hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

Program, katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümüyle sona erdi. Manisa TSO, üyelerinin uluslararası ticarette daha etkin rol alabilmesi amacıyla bilgilendirme ve iş geliştirme faaliyetlerine devam edeceğini bildirdi. - MANİSA