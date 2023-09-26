Manisa'dan 33 firma İSO 500 listesinde yer aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yapılan Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu çalışmasının 2022 yılı sonuçları açıklandı. Manisa'dan 33 firma, bu yılın ilk 500 listesinde yer aldı. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, firmaları tebrik etti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu çalışmasının 2022 yılı sonuçları açıklandı. Açıklanan verilere göre bu yıl ilk 500 listesinde Manisa'dan 33 firma yer aldı. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, listeye yer alan firmaları tebrik etti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 1993 yılından bu yana her yıl yapılan Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu çalışmasının 2022 yılı sonuçları açıklandı. Açıklanan veriler göre bu yıl ilk 500 listesinde Manisa'dan 33 firma yer aldı.

Başkan Yılmaz: "Gurur kaynağımız oldular"

İSO 500 listesinde yer alan 33 firmayla gurur ve onur duyduklarını belirten Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde odamıza kayıtlı üyelerimizden merkezi ilimizde olan 25 firma ile birlikte yine odamıza kayıtlı olarak bölgemizde üretim yapan ama merkezleri başka şehir ve ilçelerimizde olan 8 firmamızla birlikte devler liginde Manisa'dan 33 firmamız yer aldı." dedi.

Dünya ekonomisinde yaşanan dalgalanmalara rağmen Manisalı sanayicilerin üretime, istihdama ve ihracata devam ederek başarı öyküleri yazdığını belirten Başkan Yılmaz, "Gurur kaynağı olan firmalarımız ülkeye sağladıkları katma değerle mücadeleyi, cesareti, inancı, azmi ve iradeyi temsil ediyorlar. Zor bir süreçten geçtiğimiz aşikar. Yaşanan tüm zorluklara rağmen Manisa'mızdan firmalarımızın listede yer almasının anlamı ve önemi bizler için çok büyüktür. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen sanayicilerimiz çarklarını döndürmeye devam etti. Böylesine özel ve zorlu bir dönemde İSO 500 listesinde yer alan tüm firmalarımızı kutluyorum. Üretimin ve istihdamın, ihracatın gerçek kahramanları olan bu işletmelerimiz şehrimizin kalkınmasında ve markalaşmasında önemli bir rol üstlenmekteler. Sanayicilerimiz gece gündüz, 7 gün 24 saat çalışmak suretiyle katma değer üretmeye devam ediyor. Zor şartlar altında dünya ile rekabet ederek ülke ekonomimize katkı sağlamaya çalışan, Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alarak gurur duymamıza vesile olan sanayicilerimizi, firmalarımızın yöneticilerini, tüm çalışanlarını tebrik ediyor, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Açıklanan listeye göre Manisa'dan ilk 50'de 3, ilk 100'de 9, ilk 500'de ise 33 firma yer alıyor. - MANİSA