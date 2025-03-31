Manisa'da TOKİ'den 868 Yeni Konut ve Ticaret Merkezi İhalesi

Ak Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Manisa'nın Yunusemre ve Saruhanlı ilçelerinde toplam 868 konut ve 24 dükkanlı ticaret merkezinin nisan ayında ihaleye çıkacağını bildirdi.

Ak Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Saruhanlı ilçesine 94 konut yapımının 21 Nisan'da, Yunusemre ilçesinde ise 774 konut ve 24 iş yeri yapımının ise 28 Nisan'da ihalelerinin yapılacağını bildirdi.

Ak Parti Manisa Manisa Milletvekili Murat Baybatur, TOKİ'nin 6 Şubat depremleri öncesi ve sonrasında başta afet bölgesi olmak üzere, Türkiye geneli ile Manisa'da başarılı çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın, Manisa'da Saruhanlı ilçesi Hacırahmanlı Mahallesi ile Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi'nde 5. etap çalışmaları ile 774 konut ve 24 iş yeri ihalelerinin nisan ayında yapılacağını söyledi.

"Depreme dayanıklı konutlar 550 günde tamamlanacak"

Baybatur, "Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız tarafından yapılacak olan ihalenin ardından Saruhanlı'daki 94 konutun 400 günde, Yunusemre'de yapılacak olan 774 konut ve 24 iş yeri ise 550 günde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek. AK Parti olarak, Türkiye'de depreme dayanıklı konutlar yapmak ve vatandaşlarımızı bu konutlarda huzur ve güvenle yaşamalarını sağlamak için çalışıyor. TOKİ, 6 Şubat depremleri öncesinde eve sonrasında ülkemizin her bölgesinde çalışmalarını büyük bir özveri ve gayretle sürdürdü, sürdürmeye devam ediyor. Manisa'nın tüm ilçelerine toplu konutlar kazandıran hükumetimiz, vatandaşlara olan hizmet sözünü yerine getirerek çalışmalarını sürdürüyor. Yunusemre ve Saruhanlı ilçelerimize kazandıracağımız 868 konut ve 24 işyerinin kentimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi. - MANİSA