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Manisa'da 102 istasyondan gelen verilerle üreticiye erken uyarı

Manisa'da 102 istasyondan gelen verilerle üreticiye erken uyarı
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Manisa'da bitkisel üretimde hastalık ve zararlılarla mücadele, feromon tuzakları, fenolojik gözlemler ve 102 Tahmin Uyarı Sistemi istasyonundan alınan verilerle yürütülüyor. İlaçlama takvimi üreticilere SMS ve sosyal medya ile duyuruluyor.

Manisa'da bitkisel üretimde hastalık ve zararlılarla mücadele, sahadan toplanan veriler ve teknolojik takip sistemleriyle yürütülüyor. Feromon tuzakları, fenolojik gözlemler ve 102 Tahmin Uyarı Sistemi istasyonundan elde edilen veriler doğrultusunda belirlenen ilaçlama takvimi, üreticilere SMS ve sosyal medya aracılığıyla anında ulaştırılıyor.

Manisa'da tarımsal üretimde hastalık ve zararlılarla mücadele, teknolojik takip sistemleri ve sahadaki teknik gözlemler doğrultusunda yürütülüyor. İlaçlama zamanı, feromon tuzaklarından elde edilen veriler, fenolojik gözlemler ve il genelinde kurulu bulunan 102 adet Tahmin Uyarı Sistemi istasyonundan alınan meteorolojik veriler değerlendirilerek belirleniyor.

Sarıgöl ilçesinde görev yapan teknik personeller tarafından her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen arazi kontrollerinde elde edilen bulgular; sıcaklık, bağıl nem, yaprak ıslaklığı ve gün-derece değerleriyle birlikte analiz ediliyor. Yapılan değerlendirmelerde kritik eşiklerin aşılması ve sahadaki gözlemlerin doğrulanmasının ardından hastalık ve zararlılara karşı mücadele zamanına karar veriliyor.

İlaçlama döneminin başlamasıyla birlikte üreticiler, SMS sistemi ve sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendiriliyor. Yapılan duyurularda, belirlenen tarihler arasında ruhsatlı bitki koruma ürünleri kullanılarak toplu mücadele yapılmasının önemi vurgulanıyor.

Yetkililer, doğru zamanda yapılan ilaçlamanın hem ürün kayıplarını azalttığını hem de gereksiz ilaç kullanımının önüne geçerek çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir tarıma önemli katkı sağladığını belirtti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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