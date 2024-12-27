Manisa'da Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu Toplantısı Yapıldı

Manisa'nın sanayisine ve teknolojisine ilişkin politika ve stratejileri belirlemek, sorunları tartışmak ve çözüm üretmek amacıyla düzenlenen "Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK)" Toplantısı Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında yapıldı.

Vali Vahdettin Özkan toplantıda yaptığı konuşmada "Bölgemizde bilimsel faaliyetlerin, üretilen bilgilerin ve bu bilgilerin teknoloji ve sanayiye aktarılmasının büyük bir önemi vardır. Bu bilgilerin sanayimize kazandırılması, sektörel gelişimi ve bölgemizdeki ekonomik büyümeyi de tetikleyecektir. Bununla birlikte, bu sürecin başarılı olabilmesi için nitelikli iş gücü, iş gücü piyasasının taleplerine uygun olarak şekillendirilmelidir." dedi.

26-27 Şubat tarihlerinde Manisa'da yapılacak olan Ege Kariyer Fuarının önemine de değinen Vali Özkan, "Bu noktada, Ege Kariyer Fuarına organize sanayilerimizin katkı sunması ve etkinliklere katılım göstermesi, üretimlerini tanıtmaları açısından büyük bir fırsat oluşturmaktadır. Organize sanayi bölgelerimizin taleplerini, ihtiyaçlarını belirlemek, istihdam konusunda iyileştirme için detaylı bir analiz yapmalıyız. Bu analiz doğrultusunda, her bir ihtiyaca yönelik çözümler geliştirerek, fuara en iyi şekilde hazırlanmalı, stantlarımızı donatmamız gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

"Yüksek teknolojiye dayalı sürdürülebilir üretim önemli"

Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını azaltan bir sanayi stratejimiz olduğunu belirten Vali Özkan, "Manisa, sanayi ve teknoloji alanlarında büyük bir potansiyele sahip. Mevcut potansiyelini de en iyi şekilde değerlendirebilmeyi başarmış. Teknoloji ağırlıklı, ulusal ve küresel düzeyde hem şehrimizin hem de ülkemizin rekabet gücünü artıracak önemli yatırımlara ev sahipliği yapıyoruz. Bu yatırımların artarak devam etmesi için dünyadaki teknolojik gelişmeler, dönüşümler, beklentiler, pazar hatta sosyal istikrara kadar bütün parametreleri iyi analiz etmeliyiz. Ayrıca ulusal sanayi stratejimizin gereği olan yüksek teknolojiye dayalı üretimin sürdürülebilirliği için tüm paydaşlarımızla çevreye duyarlı ortak bir vizyonla hareket etmeliyiz. Böylece gelişmiş sanayimiz ve teknolojik altyapımızla şehrimizi daha da ileriye taşıyabiliriz." şeklinde konuştu.

SANTEK'in bu işin başlangıç noktasında, tam olarak bu yükü omuzlayacak bir yapı olduğunu, üniversite, sanayi ve kamu iş birliği içinde çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Vali Özkan, toplantının Manisa'nın kalkınmasına vesile olmasını temenni etti.

Toplantı gündem maddelerinin görüşülerek alınan kararların değerlendirilmesi ile sona erdi. - MANİSA