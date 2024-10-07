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Manisa'da Kuzuköy Barajı'ndan Üreticilere Müjde

Manisa'da Kuzuköy Barajı'ndan Üreticilere Müjde
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Manisa Demircili'deki tarım üreticileri için Kuzuköy Barajı'nda sulama şebekesi tamamlanmak üzere. 2024'te planlanan sulama sistemi ile her yıl ortalama 14 milyon lira ek gelir elde edilmesi bekleniyor.

Güveli Barajı Sulaması için gün sayan Manisa Demircili üreticilere bir müjde de Kuzuköy Barajı'ndan geldi. İnşası devam eden sulama şebekesinin kasım ayı içerisinde bitirilmesi beklenirken, bölge üreticisi, 2024 yılı rakamlarıyla her sene ortalama 14 milyon lira daha fazla kazanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Bu kapsamda Güveli Barajı Sulaması için gün sayan Manisa Demircili üreticilere bir müjde de Kuzuköy Barajı'ndan geldi. İnşası devam eden sulama şebekesi kasım ayı içerisinde bitirilmesi planlanıyor. Bin 650 dekar araziye önümüzdeki yıldan itibaren can suyu verileceği öğrenilirken, barajla birlikte bölge üreticisinin 2024 yılı rakamlarıyla her sene ortalama 14 milyon lira daha fazla kazanacağı bildirildi. Demirci Kuzuköy Barajı Sulaması'nda son aşamaya gelindiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Proje kapsamında yer alan 9 bin 200 metrelik boru döşeme işlemini bitirdik. 1 ay içerisinde de sanat yapılarını ve mekanik imalatlarımızı da tamamlamayı planlıyoruz. Hemen ardından test işlemlerine başlayacağız. Hedefimiz 2025 yaz sulama sezonunda Kuzuköy Barajı'ndan bin 650 dekar araziyi borulu basınçlı modern sistem ile sulayabilmek" diye konuştu.

Kuzuköy Barajı Sulaması'nın DSİ'nin 2024 yılı performans hedefinde yer aldığını hatırlatan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Kuzuköy Barajı ve Sulaması sayesinde bölgedeki sulama maliyetleri düşecek. Ürün çeşitliliği artacak. Ayrıca yeraltı suyu kullanımı da azalacak. Üreticilerimiz 2024 yılı rakamlarıyla her sene ortalama yaklaşık 14 milyon lira daha fazla kazanacak" dedi.

Temelden yüksekliği 39 metre olan Kuzuköy Barajı'nın gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirildi. 2017 yılında sözleşmesi imzalanarak inşasına başlanan barajın gövdesi için yaklaşık 190 bin metreküp dolgu yapıldı. 2021 yılı sonunda tamamlanarak su tutulan baraj, 870 bin metreküp su depolama hacmine sahip. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Çiftçilik Demirci Ekonomi manisa Güncel Tarım

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