Manisa'da KOSGEB Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Manisalı sanayici ve girişimcilerin hem küresel piyasalarda rekabet gücünü arttırması hem de değişen ekonomik şartlara daha dayanıklı olması amacıyla Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde "KOSGEB Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın destekleriyle "KOSGEB Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı" sanayiciler ve girişimcileri bir araya getirdi. Toplantıya katılan KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, KOBİ'lere yönelik sunulan destekler hakkında önemli bilgiler paylaştı. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda KOBİ'ler için destek ve dönüşüm programı düzenlendi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanvekili Sezen Şenay, Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Sarı, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, sanayiciler ve girişimciler katıldı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanvekili Sezen Şenay, "KOBİ'lerimiz, hem ilimizin hem de ülkemizin istihdamına, üretimine ve ihracatına önemli katkılar sağlamaktadır. Ancak günümüzde değişen ekonomik koşullar, dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve küresel rekabet gibi dinamikler, işletmelerimizin daha dayanıklı, daha yenilikçi ve daha sürdürülebilir hale gelmesini zorunlu kılmaktadır. Bu noktada, KOSGEB'in sağladığı destek ve programlar, KOBİ'lerimizin bu dönüşüme ayak uydurması ve geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bizlerle birlikte olan, vizyoner yaklaşımıyla KOSGEB'e yeni bir soluk kazandıran Başkanımız Ahmet Serdar İbrahimoğlu'na, nazik katılımları ve değerli bilgileri için teşekkür ederim. Manisa TSO olarak, üyelerimizin her alanda gelişimini desteklemek, devlet desteklerini en etkin biçimde kullanmalarını sağlamak ve iş dünyamızın dönüşüm yolculuğunda rehberlik etmek bizim en temel sorumluluklarımızdan biridir" dedi.

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, konuşmasında kurumun vizyonundan söz ederek, yalın, erişilebilir, dijital ve küresel bir yapı oluşturduklarını vurguladı. İbrahimcioğlu, KOSGEB'in sunduğu finansal destekler, hibe ve teşvik programlarıyla işletmelerin büyüme sürecine nasıl katkı sağladığını vurgulayarak, sanayi bölgelerindeki firmaların bu desteklerden en verimli şekilde faydalanmasının önemine dikkat çekti.

İbrahimcioğlu, Türkiye'de şirketlerde kadın girişimci oranının yüzde 14 ila 17 arasında değiştiğini belirterek, KOSGEB bütçesinin yüzde 40'tan fazlasını kadın girişimcilere verdiğini kaydetti, bundan dolayı da kadın girişimcilere ciddi anlamda pozitif ayrımcılık sağladıklarını söyledi. İbrahimcioğlu, KOSGEB'in kurulduğu günden itibaren gençlere ve kadınlara bu ayrımcılığın sağlandığını ifade etti. - MANİSA