Manisa'da Kiraz Üreticileri Bereketli Bir Sezon Bekliyor

Türkiye'de kirazın en erken yetiştiği yer olan Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, ağaçlardaki çiçeklerin bolluğu üreticileri yeni sezon için umutlandırdı.

Kiraz ağaçlarının yoğun olduğu Sancaklıbozköy Mahallesi'ndeki kiraz bahçeleri beyaza büründü.

Yıllık ortalama 30 bin dönüm arazide 50 bin ton kiraz üretiminin yapıldığı ilçedeki üreticiler, sezon hazırlıklarına başladı. Üreticiler, kiraz bahçelerinde zirai mücadele ve ağaç bakım çalışmalarını sürdürüyor. Ağaçlarda açan çiçeklerin bolluğundan mutlu olan çiftçiler, bereketli bir sezon bekliyor.

Bölgede yaklaşık 20 ila 25 gün içinde "Early Burlat", "Karabodur" ve "Cristobalina" türlerinde sezonun ilk hasadının yapılması planlıyor.

"Hasadın iyi olacağını düşünüyoruz"

Manisa Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Suhip Kocagöbek, AA muhabirine, şu ana kadar verimi olumsuz etkileyecek bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi.

Bölgenin bazı yerlerinde soğuk hava nedeniyle zarar oluştuğunu, ancak bunun ciddi boyutta olmadığını dile getiren Kocagöbek, bu sene hasadın iyi olacağını düşündüklerini ifade etti.

Kocagöbek, kiraz bahçelerinde ağaç bakımlarının ve zirai mücadelenin hummalı bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek, "Genel itibarıyla beklentilerimizin üstünde seyrediyor yıl ama bilemeyiz bu hava olaylarını, bir soğuk gelir mi, Allah göstermesin." diye konuştu.

Bölgede yetişen kirazın aromasının buraya özgü olduğunu söyleyen Kocagöbek, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın, hatta Orta Doğu'nun, Uzak Doğu'nun hiçbir yerinde aynı kaliteyi bulamıyorlar. Burada güneş ışınlarının geliş açısıyla beraber muazzam bir aroma var. Bu aroma nedeniyle bölgedeki 'Ziraat 0900' cinsi dediğimiz ihracatlık kiraz her zaman aranılan bir çeşit."

Kocagöbek, geçen seneye göre daha iyi rekolte beklediklerini ifade ederek, "Rekolte geçen seneye göre biraz daha iyi olacak. Yüzde 15-20 daha iyi olacak gibi görünüyor." dedi.