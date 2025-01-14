Manisa'da imalat sanayisinde yeşil dönüşüm için imzalar atıldı

Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) tarafından yürütülen 2024 yılı Manisa İmalat Sanayisinde Yeşil Dönüşüm Üreten Şehirler Teknik Destek Programı (MUSTD) kapsamında sözleşmeler, Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ın başkanlığında düzenlenen törenle imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) tarafından yürütülen 2024 yılı Manisa İmalat Sanayisinde Yeşil Dönüşüm Üreten Şehirler Teknik Destek Programı (MUSTD) kapsamında sözleşmeler, Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ın başkanlığında düzenlenen törenle imzalandı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ve Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser ile destekleyecek firmaların temsilcileri katıldı.

MUSTD Programı ile Manisa imalat sanayisi, çevreye duyarlı, yenilikçi ve sürdürülebilir üretim modelleri benimseyerek hem ekonomik hem de çevresel fayda sağlayacak adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda atılan her adım, Manisa'nın "yeşil üretim üssü" olarak konumlanmasına katkı sağlayacak.

Manisa 13 ilden birisi bölgedeki tek il

Törende konuşan Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser, yeşil dönüşümün Manisa sanayisi için taşıdığı önem vurgulayarak, "MUSTD, Manisa'daki imalat sanayisinin küresel rekabet gücünü artırmayı ve işletmelerin sürdürülebilir üretim süreçlerine geçişini desteklemeyi hedefliyor. Manisa 13 ilden birisi ve bölgemizde sadece Manisa bu programa dahil bu da bizim için çok önemli. Program çerçevesinde, küçük, orta ve büyük ölçekli toplam 11 işletmeye yeşil dönüşüm süreçlerine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanacak. Bu hizmetler, karbon ayak izinin azaltılması, enerji verimliliği, atık yönetimi ve çevresel etkilerin en aza indirilmesi gibi konularda işletmelere rehberlik edecek." diye konuştu.

"Yeşil dönüşüm stratejik bir öncelik haline gelmiştir"

Törende konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ise Türkiye'nin ve dünyanın en kritik gündem maddelerinden biri olan yeşil dönüşüm konusunu ele almak ve Manisa sanayisinin bu dönüşüme nasıl uyum sağlayabileceğini değerlendirdiklerini söyledi.

MTSO Başkanı Yılmaz, "İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yeşil dönüşüm, sadece çevresel bir zorunluluk değil; aynı zamanda ekonomik büyüme ve rekabetçilik için stratejik bir öncelik haline gelmiştir. Manisa, Türkiye'nin en güçlü sanayi şehirlerinden biridir. Şehrimizdeki imalat sanayisi, 10 milyar dolarlık ihracat hacmiyle ülkemizin dış ticaretine önemli katkılar sunmaktadır. Ancak bu başarıyı sürdürülebilir kılmak ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücümüzü artırmak için yeşil dönüşüm konusunda kararlı adımlar atmamız gerekiyor. Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatı (European Green Deal) çerçevesinde ortaya koyduğu standartlar ve karbon sınır düzenlemeleri, bu dönüşümün hızla gerçekleşmesi gerektiğini bize bir kere daha göstermektedir. Manisa TSO olarak, sanayicilerimizin bu sürece adapte olabilmeleri için üzerimize düşeni yapıyoruz. Özellikle karbon emisyonlarının azaltılması, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi uygulamaları ve yenilenebilir enerji kullanımı gibi alanlarda üyelerimize rehberlik ediyoruz. Geçtiğimiz yıl başlattığımız projelerle 70'den fazla işletmemize enerji verimliliği ve sürdürülebilir üretim eğitimleri verdik. Organize sanayi bölgelerimizde yeşil enerji yatırımları teşvik edildi ve toplamda 150 mw'lik yenilenebilir enerji kapasitesine ulaşıldı. Ayrıca, karbon ayak izini azaltmaya yönelik projelere yüzde 40'a varan maliyet tasarrufu sağlayacak teknik destekler sunduk. BU yeterli mi maalesef yeterli değil. Bizler, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak inanıyoruz ki; yeşil dönüşüm iş birliğini ve kararlılığı gerektiriyor. hem kamu hem de özel sektörün bu süreçte el ele vermesi büyük önem taşıyor. Üyelerimizin bu dönüşüm sürecinde yalnız olmadıklarını ve ihtiyaç duydukları tüm desteği alacaklarını bir kez daha vurgulamak istiyoruz." dedi.

"Kalkınma ajansları önemli bir köprü vazifesi görüyor"

Törende konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan ise, "Eskiden belki kapalı bir toplumda, bir köyde, bir mahallede ya da bir şehirde, bir sektörde çok sınırlı sayıda paydaşımız bizi etkileyen ve bizden etkilenen aktörler vardı. Ama şu anda artık bütün sektörler birbirleriyle alakalı. Bütün dünya aslında birbiriyle alakalı. Dünyanın bütünü bizim tabiri caizse özellikle ticari ve üretim bazlı olarak düşünecek olursak müşterimiz, pazarındaki hedefimiz. Bütün bunlardan hem girdiler hem çıktılar veriyoruz. Bu ekosistemin içinde bizim rekabet gücümüzü arttıracak hususlar nelerdir? Bu noktada odaklanmanın önem arz ettiğini ben de ifade etmek istiyorum. Bu anlamda özellikle son zamanlarda kalkınma ajansları bizler için önemli. Kalkınma ajansları sadece kamuda değil özel sektöre de esasen birbirine yardımcı olmak, birbirlerine rehberlik etmek üzere nitelikli uzmanlardan müteşekkir kalkınma ajansımızın özellikle dünyada rekabet gücümüzü arttıracak yeşil dostu, AR-GE ve İnovasyonu odağına almış olan rekabetçi bir sürdürülebilir yapının oluşturması firmalarda, burada aktör olarak rehberlik yapması, teknik destek vermesi bizim açımızdan daha da kıymetli. Gerçekten yeşil dönüşüm, artık hem çevresel duyarlılığı koruması açısından hem de firma olarak ayakta durmamızın, rekabet gücümüzü arttırmanın da önemli bir parametresi. Bu teknik desteklerle inşallah bu konuda da nitelikli bir katkı sunmuş olacağız. Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimizin ifade ettiği bölgesel gelişmeler, aslında mikro düzeydeki bu analizler makro ekonomik hedefleri belirlerken bunu beslemesi artık önemli bir keyfiyet. Eskiden, sadece kamudaki uzun verimli kalkınma planlarına baktığınız zaman, çoğu zaman uzman bir ekibin merkezden aslında verileri analiz ederek planlama stratejilerini ve operasyonlarını üretiyordu. Şu anda Kalkınma Ajansları vasıtasıyla özellikle yerelde sadece kamu değil, özellikle özel sektörün öncülüğünü esas alarak bütün paydaşlarla mahalle mahalle, şehir şehir, sektör sektör o istişareleri yaparak onların çıktılarını ulusal düzeydeki üretilmesi gereken stratejilerde girdi olarak kullanıyoruz. Bu şu açıdan önemli, bu tutarlı, iş bünyesi sağlam özellikle yeni gelişmelere duyarlı, çevreye duyarlı dünyadaki rekabet gücümüzü besleyecek parametreleri içeren bir süreçtir esas itibariyle. Yani yerelde insanlarımızın ihtiyacı nedir? Onları nasıl gidereceğiz, nasıl kalkınacak ve bu kalkınma sürecinde mahallemizde, şehrimizde, ülkemizde ve dünyada en önemli aktör haline gelmek için neler yapmamız gerekiyor? Birey olarak ya da firma olarak. Bu mekanizmaları sağlamada kalkınma ajanslarımızın önemli bir köprü olduğunu ifade etmek istiyorum. Önemli husus da aslında motivasyon. Bu gençlerimize özellikle hem eğitimle ilgili motivasyon hem de mesleki eğitimle ilgili motivasyon önemli." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser, küçük, orta ve büyük ölçekli toplam 11 işletme ile sözleşmelerini imzaladı.

Manisa'da sözleşme imzalayan firmalar ise şöyle: "Ekinler Endüstri San. ve Tic. A.Ş., Manisa Kardan Cemmer Otomotiv Mak. Aks. San. ve Tic. A.Ş., Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş., Konveyör Beyaz Eşya ve Otomotiv Yan Sanayi Tic. A.Ş., Uğur Beton Metal ve Plastik Sanayi Turizm Ticaret A.Ş., Telateks Tekstil Ürünleri San. ve Tic. A.Ş., Öztaş Global Soğutma Teknolojileri ve Metal San. ve Tic. A.Ş., Başoğlu Kablo ve Profil San. ve Tic. A.Ş Manisa Şubesi, Yorglass Cam San. ve Tic. A.Ş., Özvardar Cam San. ve Tic. A.Ş. ve Pilenpak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş."

İmza töreni toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi. - MANİSA