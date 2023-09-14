Manisa'da ilk kez içme suyu barajdan karşılanacak

Manisa'da bir ilke imza atıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Devlet Su İşleri İzmir 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, Manisa'ya ilk kez içme suyu sağlayacak olan Gürdük Barajı ve Şehit Piyade Teğmen Osman Alp Göleti'nin protokolünü imza altına aldı. Akhisar ilçesinin içme suyu ihtiyacının yapılacak barajdan karşılanacağı öğrenildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Devlet Su İşleri İzmir 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, Akhisar ilçe merkezinin içme suyu ihtiyacının karşılanacağı Gürdük Barajı ve Şehit Piyade Teğmen Osman Alp Göleti ile ilgili protokolü imzaladı. İmza töreninde MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer'in yanı sıra DSİ 2. Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Cenk Çetin, İçme Suyu ve Atıksu Şube Müdürü Atilla Hakan Özel, 22. Şube Müdürü Gazi Mutluoğlu da yer aldı. Başkan Ergün, Manisa'nın ilk içme suyu barajının hayırlı olmasını dileyerek, Akhisar'ın en az 50 yıllık su ihtiyacının bu barajdan karşılanacağını vurguladı.

Sondajla su temini sürdürülebilir bir yöntem değil!

Manisa'nın ilk içme suyu barajının Akhisar'da inşa edildiğini ifade eden Başkan Ergün, "Bugün burada Akhisar ilçemize inşa edilen Gürdük Barajı Şehit Piyade Teğmen Osman Alp Göleti'nden hemşehrilerimize içme suyu sağlanmasıyla ilgili protokolümüzü DSİ İzmir 2'nci Bölge Müdürü Sayın Sadettin Ceylan ile hayırlısıyla imza altına aldık. Manisa'mızda içme suyu ihtiyacının yüzde 98'ini yeraltı su kaynaklarından karşıladığımızı her zaman ifade ediyoruz. İlimiz genelinde şu an itibariyle 2.120 içme suyu sondajımız faal bir şekilde çalışıyor. Tabi, bu durum sürdürülebilir bir yöntem değil. Çünkü, nüfus artışı ve iklim değişikliği nedeniyle yeraltı su kaynaklarımız hızla tükeniyor. 15-20 yıl önce 50 metrelerden ulaştığımız suya, bugün bazı noktalarda 400-500 metrelere kadar indiğimiz oluyor" dedi.

Sondajların aylık enerji gideri 27 milyon TL

Başkan Ergün açıklamasının devamında sondajların enerji maliyetlerinin de en yüksek gider kalemlerinden biri olduğunu belirterek, "Aylık ortalama sadece sondajlarımız için 27 milyon TL elektrik faturası ödüyoruz. Bazı ilçelerimizde su gelirleri elektrik faturalarını karşılamıyor. Enerji giderlerimizi düşürmek amacıyla toplamda 8 megavatlık güneş enerji santralleri inşa ettik. Ancak, santraller de tek başına çözüm değil. Manisa'mızın daha sürdürülebilir içme suyu yönetimine ihtiyacı var. Bu da içme suyu barajları ile mümkün olacak" açıklamasını yaptı.

"Akhisar'ın en az 50 yılı garanti altına alındı"

Manisa için tarihi bir gün olduğunu vurgulayan Başkan Ergün, "Manisa'mıza ilk defa içme suyu verecek bir barajın protokolünü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz ile imzaladık. Gürdük Barajı, Akhisar ilçemizin içme suyu, sulama ve taşkın koruma olarak uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak. Barajın inşaatında artık sona gelindi diyebiliriz. İsale hatları ve arıtma tesisi yapıldıktan sonra ilçemizin neredeyse tamamına yakınına içme suyunu bu barajdan sağlayacağız. Şu an içme suyu verdiğimiz Seyitahmet'te bulunan sondajlarımız da ilçemizin yedek su kaynakları olacak. Hayırlısıyla Akhisar'ımızın en az 50 yılını garanti altına alıyoruz. İmzaladığımız protokolün Akhisarlı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Manisa'mızın ilk içme suyu barajı da bizim dönemimize nasip oldu"

Başkan Ergün açıklamasının son bölümünde şu ifadelere yer verdi:

"Manisa'mızın ilk içme suyu barajı da bizim dönemimize nasip oldu. Bu vesileyle başta Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya, Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Akif Balta'ya, bugün burada protokolümüzü imza altına aldığımız Bölge Müdürümüz Sayın Saadettin Ceylan ile birlikte MASKİ Genel Müdürümüz Burak Aslay'a ve Genel Müdür Yardımcımız Erman Aydınyer'e şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun."

"Manisa ilimizi rahatlatacak projelerimize devam edeceğiz"

DSİ İzmir 2'nci Bölge Müdürü Sadettin Ceylan, "Manisa ilimize cazibeli içme suyunu kalitesi en yüksek değerleri sağlayacak şekilde kullandırmak için Sayın Bakanımız, Bakan Yardımcımız ve DSİ Genel Müdürümüzün de desteğiyle projenin hızlanmasına çok büyük katkı verildi. Sizlerin bahsettiği maliyetler sürdürülebilir değil. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı suya erişimiyle ilgili DSİ olarak elimizden ne geliyorsa Manisa ilimiz için yapacağız. Planladığımız proje aşamasına ve yapım aşamasına geçeceğimiz işlerimiz de var. Manisa ilimizi rahatlatacak projelerimize devam edeceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA