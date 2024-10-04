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Manisa'da Çinli otomotiv devi için altyapı çalışmaları başladı

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Doğrudan 5 bin, dolaylı olarak 20 bin kişiye istihdam sağlayacak Manisa'ya 1 milyar dolarlık yatırım kararı alan Çinli otomotiv devi BYD firması için Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde altyapı çalışmaları başladı.

Türkiye'ye ardı ardına gelen yabancı yatırımlarına bu kez Çinli otomotiv firması da eklendi. BYD'nin Manisa'da kurulacak fabrikası için temel çalışmalarına başlandı.

20 BİN KİŞİYE İSTİHDAM OLUŞTURACAK

Manisa'ya 1 milyar dolarlık yatırım kararı alan Çinli otomotiv devi BYD firması için Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde altyapı çalışmaları başladı. Manisa'ya kurulacak üretim tesisi ve Ar-Ge merkezinin doğrudan 5 bin, dolaylı olarak 20 bin kişiye istihdam sağlaması beklenirken, üretime ise 2026 yılında başlayacağı açıklandı.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI SON SÜRAT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, geçtiğimiz temmuz ayında sözleşme imzalanmış, bu anlaşma dünya otomotiv sektöründe büyük yankı uyandırmıştı. Yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım için Manisa Organize Sanayi Bölgesi sınırlarındaki 160 hektarlık alanda altyapı çalışmaları başladı. Tesislerin kurulacağı alanda altyapının yanı sıra iş makineleriyle tesviye çalışmaları yapılırken, bir yandan da bölgeye ulaşım için yeni yol güzergahları oluşturuluyor. Yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezinin 2026 yılında üretime başlaması öngörülüyor. Doğrudan 5 bin, dolaylı olarak 20 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen yatırımla ilgili bir televizyon programında bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Tesisler 2026'da üretim başlayacak, imzalar atıldı. Manisa OSB'de yer tahsis süreci tamamlandı. Fabrika inşaatına ilişkin izin başvuruları gerçekleştirildi" dedi.

Manisa'da Çinli otomotiv devi için altyapı çalışmaları başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖNDER AYDIN - Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Ekonomi Finans Manisa

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Yorumlar (4)

Vatansever:

Ülkemize Vatanımıza hayırlı uğurlu olsun Emeği geçen herkese teşekkürler Vefa Özcan Sezgin Sezgin Neredesiniz bir tebrik edin CHP heykel dikse yorum yazıyorsunuz

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Emre Bozkurt:

teşekkür ederiz devlet baba allah razı olsun

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sade vatandaş:

chpye vefaya sefaya cefaya heykele gerek yok ülkeye doluşturulan suriyelilere afganlara harcanan parayla o fabrikadan yüzlercesi yapılırdı

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