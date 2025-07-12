Manisa'da 2025 Erkenci Üzüm Alımları Başladı

Manisa'da 2025 Erkenci Üzüm Alımları Başladı
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Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nda, 2025 yılı erkenci üzüm alımları başladı. İhracat firması, 'Süperyol' cinsi üzüm alım çalışmalarına hız verdi ve üreticilerle birebir görüşmeler yaparak alımları gerçekleştiriyor. Alımların piyasaya canlılık getirmesi bekleniyor.

Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nda 2025 yılı erkenci üzüm alımları başladı.

Sarıgöl ve Alaşehir ovalarında yaş üzüm alımına başlayan ihracat firması, erkenci üzüm türlerinden olan "Süperyol" cinsi için alım çalışmalarına start verdi. Firmanın üzüm eksperleri bağlara giderek üreticilerle birebir görüşmeler yaparak alımları gerçekleştiriyor.

Üzüm eksperi Serdar Dikmen yaptığı açıklamada, "Hayırlısıyla yeni sezon erkenci üzüm alımlarına başladık. Şu an üreticilerle bağlantılar kuruluyor. 16-30 Temmuz tarihleri arasında kesimler yapılacak." ifadelerini kullandı.

Üreticiler, erkenci üzüm sezonunun verimli geçmesini temenni ederken, alımların piyasaya da canlılık getirmesi bekleniyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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