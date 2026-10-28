Manisa Akhisar'da 26 hektarlık ağaçlandırmada 4 ton ceviz hasadı hedefleniyor

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman köylülerinin ekonomik kalkınmasını desteklemek amacıyla hayata geçirilen özel ağaçlandırma projeleri meyvelerini vermeye devam ediyor. Taşçılar Mahallesi'nde 2015 yılında kurulan 26 hektarlık özel ağaçlandırma sahasında, 1876 ceviz ve 5 bin 300 zeytin ağacından bu yıl 4 ton ceviz hasadı yapılması hedefleniyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından orman köylülerinin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla bugüne kadar 541 hektar alanda 50 özel ağaçlandırma sahası oluşturuldu.

Özel ağaçlandırma projeleri kapsamında orman köylerinde ceviz, badem, zeytin, fıstıkçamı ve Antep fıstığı gibi meyveli ağaçlar toprakla buluşturuldu. Bu sahalardan elde edilen ürünler, orman köylülerinin gelirlerinin artırılmasına katkı sağlıyor.

Akhisar ilçesine bağlı Taşçılar Mahallesi'nde yaşayan Şinasi Umutlu ve oğullarının 2015 yılında oluşturduğu özel ağaçlandırma sahasında da hasat heyecanı yaşanıyor. Toplam 26 hektarlık alanda bulunan 1876 ceviz ve 5 bin 300 zeytin ağacından bu yıl 4 ton ceviz hasadı yapılması planlanıyor.

Özel ağaçlandırma çalışmalarıyla hem tarımsal üretimin desteklenmesi hem de orman köylülerinin ekonomik refahının artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı