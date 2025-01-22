Manisa, 2024'te En Kalabalık 9. Araç Sahibi İl Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 1 milyon 475 bin 716 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık 14. şehri olan Manisa, 2024 yılında trafiğe kayıtlı araç sayısı bakımından en çok aracın trafikte olduğu 9. il oldu. 2024 yılı sonu itibariyle Manisa'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 789 bin 697 olarak kayıtlara geçti. Manisa, traktör sayısında yine listenin ilk sırasında yer aldı.

TÜİK verilerine göre 2023 yılı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 726 bin 288 olan Manisa'da araç sayısı 63 bin 409 adet artarak 2024 yılı sonu itibariyle 789 bin 697'ye yükseldi. Trafikteki araç sayısı bakımından 9. sırada yer alan Manisa, nüfusa oranla araç sayısında ise daha üst sıralarda yer alıyor. Türkiye'de araç başına 2,7 kişi düşerken Manisa'da bu oran 1,8 olarak gerçekleşti. Otomobil sayısında ise Manisa'da 1 otomobile 5,6 kişi düşüyor.

TÜİK verilerine göre 2024 yılı sonu itibariyle en fazla motorlu kara taşıtına sahip 9. il olan Manisa, 300 bin 76 adet motosikletle 4., 109 bin 55 adet traktör sayısı ile listenin ilk sırasında yer aldı. Manisa, trafiğe kayıtlı 260 bin 950 otomobil ile listede ancak 14. sırada yer aldı. Manisa'da trafikte motosiklet, traktör ve otomobil dışında 8 bin 20 minibüs, 6 bin 692 otobüs, 85 bin 649 kamyonet, 17 bin 639 kamyon ve 1616 özel amaçlı araç bulunuyor. - MANİSA