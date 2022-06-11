Manda sütündeki verimlilik yükseldi - Haberler

Manda sütündeki verimlilik yükseldi

Tükenme aşamasında olan mandalar, devletin ıslah projesiyle yeniden ayağa kalktı

Pek çok hastalığa şifa manda yoğurdu

KOCAELİ - Birkaç yıl önceye kadar tükenmekte olan mandalar, devletin ıslah projesiyle beraber verimliliğini artırdı. Güncel duruma göre, manda sütündeki verimlilik inekleri solladı. Ayrıca, manda sütünden yapılan Kandıra yoğurdunun da birçok hastalığa şifa olduğu için sıkça tercih edildiği öğrenildi.

Birkaç yıl önceye kadar tükenmekte olan mandaların verimi, yıllar içerisinde ciddi miktarda artış gösterdi. Devletin mandayı geliştirmeye, ırkları yenilemeye yönelik ortaya koyduğu ıslah projesi meyvelerini verdi. Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki vatandaşların kurduğu manda birliği de verimi iyice artırdı. İtalya'dan getirilen mandalarla beraber süt verimi yükseldi. Yoğurduyla meşhur Kandıra'da, yoğurt satışlarındaki artış da bu duruma paralel olarak ilerledi. Öte yandan manda yoğurdunun pankreas kanseri, bağırsak kanseri, şeker gibi pek çok hastalığa da iyi geldiği ve bu sebeple çok tercih edildiği öğrenildi.

"Birçok hastalığa şifa"

Kandıra'da manda yoğurdu üreten Ahmet Kan, "Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Aynı zamanda manda işi yapıyoruz. Yoğurt yapıp pazara götürüp satıyoruz. Kandıra'nın yoğurdu meşhurdur ama manda olursa meşhur. Yoğurdun ham maddesi mandadır. Mandanın sütü kalitelidir. Birçok hastalığa da şifadır. Pankreas kanseri, bağırsak kanseri, şeker gibi hastalıkları olanlar manda sütü istiyor. Kimi yoğurdunu istiyor, kimi sütünü istiyor. Bu şekilde vatandaşa hizmet ediyoruz" dedi.

"İyi bir manda günde 10 kilo süt verir"

Bölgede manda sütü verimliliğinin nasıl arttığını anlatan Kan, "Mandanın çok aşırı sütü olmaz. Bugün iyi bir manda takriben sabah ve akşam 10 kilo süt verir. Kandıra'ya biz 'manda birliği' kurduk. İtalya'dan manda ırkları geldi. Biz bunları döllendirdik. Sağım, süt biraz daha farklılaştı. Süt verimi biraz daha yükseldi. Oranın mandaları biraz daha verimli. Çünkü soy, kütük tutmuşlar. Anne ve baba takip edilmiş. İyi olanları bırakmışlar, kötü olanları kesmişler" diye konuştu.

"Manda, tükenme aşamasındaydı"

Birkaç yıl önceye kadar mandaların tükenmekte olduğunu, devlet teşviği sayesinde çok iyi seviyeye geldiğini belirten Kan, "Kandıra'da birliği kurduktan sonra manda sayısı arttı. Manda, tükenme aşamasındaydı. Yeniden bir hız kazandı. Devletimiz de buna teşvik veriyor tabi. Oradan biraz istifademiz var. Manda fakir hayvan, yani manda her yerde yayılır. Devlet, mandayı geliştirmeye, ırkları yenilemeye yönelik ıslah projesi kurdu" şeklinde konuştu.

"İneği solladı"

Şu anda mandalardaki verimliliğin ineklerden daha iyi olduğuna değinen Ahmet Kan, "Mandanın yavrusu ancak 2 yaşında bir kesime gider. Fakat bir tosun 8 aylık ya da 15 aylıkken, yani 300 kilo karkas ete ulaşır. Mandanınki ulaşmaz. Onun için mandada ineğe göre gelir düzeyi biraz daha düşüktür. Fakat şu anda manda, ineği solladı. Devletin de burada payı var. Yoğurt da popüler oldu" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir katkı maddemiz yok"

Yoğurt üretimlerinden de bahseden Kan, "Yoğurdu, hayvanın memesinden sağıldığı gibi kaynatıyoruz. Mayalama aşamasına geldiğindeyse yine yoğurt mayası veriyoruz. Yani hiçbir katkı maddemiz yoktur. Nenelerimiz, dedelerimiz bugüne nasıl gelmişse biz de aynı düzeyde devam ediyoruz" dedi.