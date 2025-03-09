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Maliye düğmeye bastı! Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk "IBAN cezası" yolda

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Kira fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar sonrası bazı ev sahipleri vergiden kaçmak için kira ücretlerinin bir kısmını elden bir kısmını banka aracılığıyla almaya başlarken bazıları ise hiç kontrat yapmayarak evini boş gösteriyor. Maliye ekipleri bu konuyla ilgili denetimlerini artırırken kayıt dışı ekonomiyi besleyenlere 20 milyon TL'ye kadar ceza kesiliyor.

Türkiye Gazetesi'nden Necmi Çiçekçi, kira fiyatlarındaki fahiş artış sonrası bazı ev sahipleri, vergiden kaçınmak için farklı yollara başvurmaya başladı. Kimileri kontrat yapmadan evini boş gösterirken, kimileri de kiranın bir kısmını banka yoluyla, bir kısmını elden alarak vergiden kaçıyor. Ancak Maliye, bu oyunlara son vermek için düğmeye bastı. CİMER ve Gelir İdaresi Başkanlığı'na yapılan şikâyetler üzerine incelemeler derinleştirildi.

EKİPLER AĞIR CEZALAR KESMEYE HAZIRLANIYOR

Tapu kayıtları, banka hesapları ve saha araştırmalarıyla kayıt dışı kira gelirlerini tespit eden ekipler, ağır cezalar kesmeye hazırlanıyor. Ev sahiplerinin yüksek vergi ödememek için geliştirdiği bu yöntemler, kiracıları da zor durumda bırakıyor. Bazı ev sahipleri, kira bedellerini resmi kayıtlara düşük gösterirken, bazıları ise hiç kontrat yapmadan kiracıları evlerinde oturtuyor.

KİRACILAR DA CEZADAN KAÇAMAYACAK

Yeni düzenlemeye göre sadece ev sahipleri değil, kiracılar da cezadan kaçamayacak. Eskiden yalnızca iş yeri kiralamalarında hem kiracıya hem de ev sahibine ceza uygulanırken, artık konut kiralarında da aynı yaptırım söz konusu. 500 TL üzerindeki kira ödemelerinin tamamının banka veya PTT üzerinden yapılması şart! Aksi halde her iki taraf da büyük cezalarla karşılaşabilir.

UZMANLARDAN UYARI

Kiracıların, ev sahibi kabul etmese bile ödemelerini banka veya PTT yoluyla yapmaları gerektiği konusunda uzmanlar uyarıda bulunuyor. Üstelik ödeme elden yapıldıysa, kiracının bunu 5 iş günü içinde yetkililere bildirme hakkı var. Aksi takdirde o da cezaya çarptırılacak.

CEZA ÜST SINIRI 20 MİLYON TL'YE ÇIKARILDI

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren yasaya göre, kira ödemelerini elden yapan veya alan herkese ceza kesilecek. Her bir tespit için kira bedelinin yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası uygulanacak ve bu tutar en az 5 bin TL olacak. Üstelik bir takvim yılı içinde bu cezanın üst sınırı tam 20 milyon TL'ye çıkarıldı.

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Maliye düğmeye bastı! Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıMr Camel:

ülkeye ne verdiler de vergi topluyorlar hani emeklisi işçisi esnafı calışanı hakkını versınlerde vergi helal olsun dıyecem

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Haber YorumlarıErdal_19:

Ülke yaşanmaz oldu ama bunu insanlara yaşatmaya kimsenin hakkı yok dünyaya gelen herkesin hakkıdır yaşamak ama birileri gelip size bunu zorlaştırıyorsa onu cehenneme gönderin

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Haber YorumlarıVertigo:

Geçen sene 20 bine yeni daireye geçen adamın yan dairesi 25bine verilirken kendi dairesi TÜFE'ye göre zamla 30bin olmak zorunda bu saçmalık çözülmeli önce

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Haber YorumlarıAtilla ŞENGEL:

23 senede çaldıklarını yerine koysalar sıkıntı biter.

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Haber YorumlarıDoğrucu davut:

MİLLET PARANIN BİR KISMINI FARKLI IBAN ÜZERİNDEN ALIYOR,BİZ DE PAŞA PAŞA GERÇEK GELİRİMİZİ BEYAN EDİYORUZ.VERGİYİ KAÇIRAN KAÇIRIYOR.DEVLET NEDEN BUNA MÜSAADE EDİYOR?

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Ülkeyi bu hallere getirenler ülkeyi ne hallere getirdik diye kendine sormayacak öylemi Apo kadar değeri kalmadı vatandaşın Alçaklığın hesabı sorulur kalemi kırılır inşallah gün gelir

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Haber YorumlarıCemal celal Maden:

Bize adalet yok onlara adalet var

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Turizm bölgelerinde ve şehirlerin ana cadde dükkân kiralarını kontrol etsinler Türkiye'nin hiç bir açığı kalmaz

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Haber YorumlarıReşat GALİP:

gelene ceza gidene ceza keşke birde bu vergilerin dönüşü olsa vatandaşa

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Durum bukadar vahim yani devleti buralara kadar dusurdunuz

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