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Maliye, bir sektörü daha radarına aldı! 8 ilde 23 firmaya denetim

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Maliye, kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamında tütün sektörünü radarına aldı. 8 ilde sigara ve makaron üreticisi 23 firmada eş zamanlı fiili sayım gerçekleştirildi. Sayımda, bandrol mevzuatına aykırı ürün bulunup bulunmadığına bakıldı. Stok kayıtları ile fiili durum arasında fark olup olmadığı kontrol edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamında, sigara ve makaron üreticisi 23 firmanın 8 ilde bulunan 26 adresinde dün eş zamanlı fiili sayım yaptı. Sayım sonuçlarına göre vergi incelemesi süreci başlatılacak.

ÇOK KAZANANDAN ÇOK VERGİ

Bakanlıktan kaynaklarından edinilen bilgiye göre Vergi Denetim Kurulu (VDK), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, "Kayıt dışılığın mükellefler arasında sebebiyet verdiği haksız rekabet ve adaletsizliği gideriyoruz. Vergide adalet ve etkinliği artıracağız, çok kazanandan çok vergi alacağız" mesajı ve talimatı doğrultusunda sektörel incelemelerini sürdürüyor.

MAKARON ÜRETİCİLERİ MERCEK ALTINDA

Kurul, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında tütün sektöründe özellikle makaron üreticilerini mercek altına aldı. Yürütülen çalışmalarla, özellikle teminat yükümlülüğüne uymayan firma bilgileri Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Daire Başkanlığından temin edilerek VDK Risk Analiz Merkezince risk analizine tabi tutuldu.

8 İLDE 23 FİRMAYA DENETİM

Risk değerlendirmesi sonucunda ilk etapta İstanbul, İzmir, Adana ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 8 ilde 23 sigara ve makaron üreticisi firmanın 26 ayrı adresi tespit edildi. Bu firmaların aynı zamanda yüksek maliyetleri olmasına rağmen hasılat beyanlarının olmadığı veya düşük olduğu belirlendi. Tespit edilen 23 firmanın 8 ilde bulunan 26 adresinde vergi müfettişlerinin koordinasyonunda gelir uzmanları ile Emniyet ve Jandarma personelinin de katılımıyla eş zamanlı sayım gerçekleştirildi. Sayım işlemi gün boyunca devam etti.

VERGİ İNCELEMESİ BAŞLATILACAK

Sayımlarda, özellikle teminat vermediği halde faaliyetine devam eden firma olup olmadığı, üretim tesislerinde bandrol mevzuatına aykırı ürün bulunup bulunmadığı, stok kayıtları ile fiili durum arasında fark olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Vergi Usul Kanunu kapsamında diğer kaçakçılık fiillerinin varlığı araştırıldı. Yapılan sayımlar neticesinde haklarında tespit yapılan mükellefler, vergi incelemesine alınacak. Bakanlık, tütün ürünleri imalatıyla uğraşan bir firmaya, yapılan randıman analizi ve kaydi envanter çalışması sonucunda kayıt dışı çalıştığının tespit edilmesi üzerine 6 milyar lira vergi ve ceza uygulamıştı.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kayıt dışılığın neden olduğu haksız rekabeti ve vergi kaybını gidermek için sektörel saha denetimlerimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek Makaron Ekonomi Maliye Hukuk İş Dünyası Finans Ekonomi Haberler

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