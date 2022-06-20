Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra şekerpare kayısının kilogramı 138 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ekstra şekerpare kayısı Kg 138,00 138,00 Kuru kayısı Kg 103,00 110,00 Jumbo kayısı Kg 103,00 103,00 Jumbo natürel kuru kayısı Kg 103,00 103,00 2 No'lu organik kuru kayısı Kg 85,00 85,00 Yarma kayısı Kg 60,00 60,00 Organik kesmelik kayısı Kg 40,00 40,00 Dut kurusu Kg 50,00 50,00

Haberler ›› Ekonomi ›› Malatya Ticaret Borsası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.