Malatya Ticaret Borsası
AA - Volkan Kaşik - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra şekerpare kayısının kilogramı 138 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra şekerpare kayısının kilogramı 138 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra şekerpare kayısı
|Kg
|138,00
|138,00
|Kuru kayısı
|Kg
|103,00
|110,00
|Jumbo kayısı
|Kg
|103,00
|103,00
|Jumbo natürel kuru kayısı
|Kg
|103,00
|103,00
|2 No'lu organik kuru kayısı
|Kg
|85,00
|85,00
|Yarma kayısı
|Kg
|60,00
|60,00
|Organik kesmelik kayısı
|Kg
|40,00
|40,00
|Dut kurusu
|Kg
|50,00
|50,00
AA / Volkan Kaşik - Ekonomi
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