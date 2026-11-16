Malatya'nın ekim ihracatı yüzde 56 arttı, MTSO 6. bölge teşviklerinde uzatma istedi

Malatya'nın Ekim ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56 artarak 44 milyon 820 bin dolara yükseldi. İhracattaki yükselişin kalıcı hale gelmesi için üretici ve ihracatçıların desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya'nın üretim ve ihracat kapasitesini güçlendiren 6. bölge teşviklerinin 2030 yılı sonuna kadar uzatılmasını istedi.

6 Şubat depremleri ve 12 Nisan 2025 tarihinde yaşanan zirai donun etkisiyle düşen Malatya'nın ihracat rakamlarının yeniden ivmelenmeye başladığını kaydeden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "2026 yılı ekim ayı ihracat rakamlarına baktığımızda şehrimizin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre önemli ölçüde arttığını görüyoruz. Bu yılın ekim ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56 artışla 44 milyon 820 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. 2025 yılı ekim ayında 28 milyon 584 bin dolar ihracat gerçekleşmiştik. 2026 yılının ilk 10 ayına baktığımızda ise (Ocak-Ekim) 274 milyon 957 bin dolar olan toplam ihracatımız, bu yılın aynı döneminde 295 milyon 129 bin dolara yükseldi" dedi.

"İhracattaki artışı kalıcı hale gelinmesi için üretici desteklenmeli"

Artan ihracatın kalıcı hale gelebilmesi için üreticinin desteklenmesi mesajı veren Başkan Sadıkoğlu: "Üreten firmalarımızı ekonomik daralma ile yükü ağırlaşmış durumda. Özellikle ihracat yapan üyelerimizin en önemli beklentileri arasında finansmana erişimin kolaylaştırılması, ticari kredilerde büyüme sınırlarının üretici ve ihracatçı için artırılması, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) desteklerinin kapsamının genişletilmesi, borç yapılandırma imkanlarının geliştirilmesi, ödemesiz dönemi olan ve uzun vadeli finansman kaynağının oluşturulması ile finansman maliyetlerinin düşürülmesi öne çıkmaktadır. Sanayimizdeki enerji ve hammadde maliyetlerinin rekabetçi seviyelere çekilmesi de büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verdi.

"6. Bölge teşvikleri 2030 sonuna kadar uzatılmalı"

Üretim ve ihracatın güçlendirilmesinde yatırım teşviklerinin de kritik öneme sahip olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, "İlimiz ihracat rakamlarında teşvikler büyük önem taşıyor. İş dünyamızın önünü görebilmesi, yatırım kararlarını güvenle alabilmesi ve ihracatını sürdürülebilir hale gelinmesi için yıl sonunda bitecek olan 6. Bölge teşvikleri 2030 yılı sonuna kadar uzatılmalıdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı