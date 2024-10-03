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Malatya İhracatı Eylül'de Yüzde 22 Artış Gösterdi

Malatya İhracatı Eylül'de Yüzde 22 Artış Gösterdi
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Malatya'nın Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 artışla 45 milyon 702 bin dolar ihracat gerçekleştirdiği açıklandı. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 6. Bölge Teşvikleri'nin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Malatya'dan Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 artışla 45 milyon 702 bin dolar ihracat gerçekleştiğini belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Deprem sonrası yeniden ivme kazanan ihracatımızın olumsuz etkilenmemesi için 6. Bölge Teşvikleri devam etmeli" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Malatya olarak Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 artışla 45 milyon 702 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Eylül ayı ihracatımızla birlikte 2024 Ocak-Eylül döneminde bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 303 milyon 55 bin dolar ihracata ulaşmayı başardık. Finansman sorunu ve yüksek maliyetlere rağmen ihracata, üretime, istihdama ve kalkınmaya büyük katkı sağlayan üyelerimizi ve tüm çalışanlarını tebrik ediyorum" dedi.

İvme kazanan ihracatın olumsuz etkilenmemesi ve üretim sürekliliğinin sağlanması için 6. Bölge Teşvik süresinin uzatılmasını kaydeden Başkan Sadıkoğlu, "Deprem sonrası yaşadığımız ciddi personel sorunu devam ediyor. Personel sorunu üretim kapasitelerini de olumsuz yönde etkiliyor. Buna rağmen ihracatımız ivmelenmiş durumda. Böylesi bir süreçte 6. Bölge Teşvik Destekleri süresinin sona ermesi sorunuyla karşı karşıyayız. 3 ay sonra teşviklerin sona erecek olması mevcut yatırımcıyı ve yatırım düşüncesinde olan iş insanlarımızı tedirgin ediyor. 6. Bölge Teşvik Süresinin uzatılması talebimizi bir kez daha yineliyoruz" şeklinde konuştu.

İhracatçı firmaların süre gelen sorunlarına da değinen Başkan Sadıkoğlu, "İhracatçı üyelerimizin artan maliyetleri, finansmana erişim sorunları, yatay seyreden döviz kurları gibi faktörler nedeniyle rekabet gücü giderek azalıyor. Bunun yanı sıra Orta Doğu'da tansiyonun bir hayli yüksek olduğu bu dönemde, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşanan ekonomik İhracatçı firmaların süre gelen sorunlarına da değinen Başkan Sadıkoğlu, şöyle devam etti: "İhracatçı üyelerimizin artan maliyetleri, finansmana erişim sorunları, yatay seyreden döviz kurları gibi faktörler nedeniyle rekabet gücü giderek azalıyor. Bunun yanı sıra Orta Doğu'da tansiyonun bir hayli yüksek olduğu bu dönemde, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşanan ekonomik sıkıntılar dış talebi daha da azaltabilir. Dolayısıyla ihracatçılarımızın ve iş insanlarımızın elini güçlendirecek yeni teşvikler bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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