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Malatya'da hasat edilen yaş kayısılar ihraç ediliyor

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Malatya'da hasadı yapılan yaş kayısılar, kalite testlerinden geçirilerek soğuk zincirle başta Avrupa olmak üzere Singapur, Kanada ve Uzak Doğu ülkelerine ihraç ediliyor. İhracat sezonunun yaklaşık 50 gün sürmesi bekleniyor.

Malatya'da hasadı yapılan yaş kayısıların ihracatı devam ediyor.

Bahçelerden toplanan kayısılar işletmelere getirilerek kalite standartlarına uygun testlerden geçiriliyor. Alıcı firmaların taleplerine göre paketlenen ürünler, soğuk zincirle başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Singapur, Kanada ve çeşitli Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Akçadağ ilçesinde, yaş kayısı ihracatı yapan bir işletmede basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Tarladan sofraya kadar üretim zincirinin tüm halkalarında yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirten Özcan, "Burada çok hummalı bir çalışmayla gelen ürünlerimiz, alıcı firmaların talepleri üzerine paketleniyor ve buradan soğuk zincirle de dünyanın dört bir yanına ihracatı gerçekleştiriliyor." dedi.

Yaş kayısı ihracatı 50 gün sürecek

Yaş kayısı ihracat sezonunun yaklaşık 50 gün sürmesini beklediklerini ifade eden Özcan, Malatya'nın yaklaşık 1 milyon dekarlık alanda, 10 milyona yakın kayısı ağacıyla yıllık 800 bin ton yaş kayısı üretim kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Malatya'nın dünya yaş kayısı üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini, kuru kayısı üretiminin ise yüzde 70'ini karşıladığını belirten Özcan, ihracatın kent ekonomisine önemli katkı sunduğunu kaydetti.

İşletme sahibi Mahmut Bak da hasadın ardından işletmeye getirilen kayısıların bir gün soğuk hava depolarında dinlendirildiğini, daha sonra tasnif edilerek paketlendiğini anlattı.

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Singapur, Malezya, Hong Kong ve Endonezya'ya da yaş kayısı ihraç ettiklerini belirten Bak, sezon boyunca sevkiyatların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA / Muhammed Batu Ak
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