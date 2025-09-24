Malatya'da Üzümsü Meyve Üretimi Artıyor

Türkiye'nin kayısı başkenti olarak bilinen Malatya'da, son yıllarda küresel iklim değişimi ve yaşanan don felaketlerinin ardından tarımsal üretimde çeşitliliğe gidiliyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, böğürtlen ve çilek üretimini yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Gündüz, Türk Kızılay'ın desteğiyle yürütülen projeler kapsamında, Üzümsü meyve üretiminin kent genelinde artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Prof. Dr. Gündüz, "Don felaketinden sonra bitkisel üretimi çeşitlendirmek amacıyla Üniversite olarak sahadayız. Bu kapsamda çilek ve böğürtlen üzerine iki ayrı proje yürütüyoruz. Her iki projede de üreticilerimize teorik ve uygulamalı eğitimler veriyoruz" dedi.

Projeler kapsamında 30 üreticiye toplam 80 saatlik çilek yetiştiriciliği eğitimi verildiğini belirten Gündüz, eğitim sürecinde başarılı olan 12 üreticiye, 5 ilçede toplam 40 dekarlık çilek bahçesinin tesis edilip hibe edileceğini ifade etti. Ayrıca, bölgede bulunmayan tarım makinelerinin de üreticilere ulaştırılacağı kaydedildi.

5 üreticiye böğürtlen bahçesi kurulacak

Böğürtlen üretimi özelinde yürütülen projeye değinen Gündüz, 20 üreticiye 40 saatlik eğitim verildiğini söyledi. Eğitimde başarılı olan 5 üreticiye ise telli terbiye sistemine uygun şekilde birer dekarlık örnek bahçelerin kurulacağını açıkladı.

Malatya'nın Üzümsü meyve üretimi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Gündüz, "Bu meyveler hem insan sağlığı açısından değerli hem de alternatif tarım ürünü olarak önem arz ediyor. Önümüzdeki süreçte bu ürünlerin Malatya'da daha geniş alanlarda yetiştirileceğini öngörüyoruz" dedi.

Projelerin Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yürütüldüğünü belirten Prof. Dr. Gündüz, desteklerinden dolayı Türk Kızılay'a teşekkür etti.

"Bölgemizde bir çığır açtık"

Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'nde böğürtlen üretimi yapan Hüseyin Dulkadir ise 2019 yılından bu yana böğürtlen yetiştiriciliğiyle uğraştığını belirterek, "Başlangıçta bu bölgede böğürtlen üretiminin mümkün olmadığı düşünülüyordu. Ancak biz bunu başardık ve yöremize farklılık kattık. Böğürtlenlerimiz de diğer meyveler gibi bahar donlarından etkilendi ama toparlandı ve yeniden meyve verdi. Bu süreçte çok sayıda misafir ağırladık, ilgi odağı olduk. İl Tarım Müdürlüğümüz, Üniversitemiz ve Kazım hocamız her zaman destek oldular. Birlikte çok daha güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum. Yeni üreticilerin de cesaret, gayret ve biraz da sevgiyle bu işi başarabileceklerine inanıyorum" diye konuştu. - MALATYA