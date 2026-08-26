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Malatya'da Kayısıya Alternatif: Kurutmalık Domates Hasadı Başladı

Malatya'da Kayısıya Alternatif: Kurutmalık Domates Hasadı Başladı
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Malatya'da kayısıya alternatif ürün olarak yetiştirilen kurutmalık domateslerin hasat ve kurutma mesaisi başladı. Tonlarca domates, İzmir üzerinden Avrupa ve Orta Doğu'ya ihraç ediliyor. Yağışlar verimi artırırken, üreticiler kaliteli bir sezon geçirdiklerini belirtiyor.

Türkiye'nin kayısı kenti Malatya'da, alternatif ürün olarak yetiştirilen kurutmalık domateste hasat ve kurutma mesaisi başladı. Tarlalardan toplanarak sergilerde kurutulan tonlarca domates İzmir üzerinden Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Türkiye'nin kayısı başkenti Malatya'da, ürün çeşitliliğini artırmak ve ekonomiye katma değer sağlamak amacıyla yetiştirilen kurutmalık domateslerin hasat sezonu başladı. Tarlalardan özenle toplanarak sergi alanlarında doğal yöntemlerle kurutulan tonlarca domates, İzmir üzerinden başta Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya pazarına ihraç ediliyor. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kayısıya alternatif ürün olarak yüzlerce dekarlık alanda üretimi yapılan kurutmalık domates, hem bölge ekonomisine ciddi katkı sağlıyor hem de yaklaşık 60 mevsimlik işçiye Mayıs ayından Ekim ayına kadar istihdam imkanı sunuyor.

"Dönüm başına 10 ila 12 ton verim alıyoruz"

Yaklaşık 350-400 dönümlük alanda domates ekiminin yapıldığını ve verimin oldukça memnun edici olduğunu belirten Tarım Eksperi Hacı Polat, "Tarlada olgunlaşan domatesleri birinci, ikinci ve üçüncü toplama şeklinde kademeli olarak topluyoruz. Kızarmış domatesleri araç ve traktörlerle sergi alanlarımıza getiriyoruz. Burada çalışan kadın işçilerimiz domatesleri ortadan ikiye bölüyor. Tuzlama işleminin ardından güneşte 5-6 gün kurumaya bırakıyoruz. İstenilen kuruluğa ulaşan ürünleri toplayıp filelere koyarak ihracata hazır hale getiriyoruz. İşçilerimiz sabah 06.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında mesai yapıyor. Günlük yevmiye ise bin 350 TL" dedi.

İzmir üzerinden Avrupa ve Orta Doğu'ya ihracat

Yaklaşık 12 yıldır kurutmalık domates sektöründe faaliyet gösterdiklerini ifade eden üretici Fatih Kolay ise kayısı üreticisi olduklarını belirterek, "Asıl işimiz kuru kayısı alım satımı ancak İzmir'deki alıcı müşterilerimizin talebi üzerine alternatif ürün olarak kurutmalık domates üretimine başladık. Yaklaşık 200-250 dönümlük arazimizde Mayıs ayında ekim ve çapalama ile başlayan sürecimiz şu an hasat aşamasında. Sergide kesilip tuzlanan ve kurutulan domatesleri depomuza, oradan da İzmir'e sevk ediyoruz. İzmir üzerinden de Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine ihracatı gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

"Yağışlar verimi arttırdı"

Hasat sürecinin hava şartlarına bağlı olarak yaklaşık 50 gün devam edeceğini kaydeden Fatih Kolay bu yılki iklim şartları ve yağışların rekolteye olumlu yansıdığını önceki yıllara kıyasla çok daha verimli ve kaliteli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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