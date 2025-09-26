Malatya'da Meslek Lisesi Öğrencileri 1 Ton Salça Üretti

Malatya'da Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 6 dönümlük alanda yetiştirdikleri domateslerden yaklaşık 1 ton salça üretti.

Malatya'nın en köklü eğitim kurumlarından biri olan Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, uygulamalı mesleki eğitimde örnek çalışmalara imza atıyor. Okulun gıda bölümü öğrencileri, bu yıl hasadı yapılan domateslerden yaklaşık 1 ton salça üretti. Okulda üretilen salçalar, pansiyon, yemekhane ve okul personeline satılıyor. Öğrenciler bu üretim sürecinde aktif rol alırken, döner sermaye üzerinden gelir de elde ediyor.

"Hem öğreniyoruz, hem para kazanıyoruz, hem de eğleniyoruz"

Gıda bölümü 11. sınıf öğrencisi Elif Naz Ünal, salça üretim sürecine aktif olarak katıldıklarını belirterek, "Hasadı yapılan ürünleri gerekli işlemlerin ardından salçaya dönüştürüyoruz. Bu sayede hem öğreniyoruz, hem para kazanıyoruz, hem de eğleniyoruz" dedi.

"Doğal üretim süreçlerini öğrencilere birebir uygulamalı olarak öğretiyoruz"

Gıda öğretmenlerinden Mehmet Boyraz ise doğal üretim süreçlerini öğrencilere birebir uygulamalı olarak öğrettiklerini belirterek, "Tarım alanında yetiştirilen domatesleri öğrencilerimizle birlikte topluyoruz. Domatesler yıkama, ayıklama ve seçme aşamalarından geçiyor. Daha sonra partner makinasında çekilerek domates suyu elde ediliyor. Bu su, yaklaşık bir buçuk saat kaynatılarak koyulaştırılıyor. Son olarak güneş altında kurutma alanlarımızda öğrencilerle birlikte günde iki kez karıştırılarak kıvamına getiriliyor. Hazır hale gelen salçalar 5 litrelik kavanozlara dolduruluyor" ifadelerini kullandı.

"Salça üretimimiz, bir avuç tohumla başladı"

Okul Müdürü Necip Katı, meslek liselerinin üretim gücüne dikkat çekerek, "Okulumuz 1963 yılında kuruldu. Yiyecek hizmetleri, gıda, hayvan sağlığı ve tarım olmak üzere dört alanda eğitim veriyoruz. Şu anda 350 öğrencimiz var ve 80'i yatılı. Salça üretimimiz, bir avuç tohumla başladı. Öğrencilerimiz tarım öğretmenleri eşliğinde fideleri yetiştirdi, hasat yaptı ve üretime katkı sağladı. Meslek liseleri artık sadece öğrenilen değil, aynı zamanda üreten okullar haline geldi. Öğrencilerimiz bu üretimle hem pratik kazanıyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor" diye konuştu

Katı, projeye destek veren İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerine teşekkür ederek, bu tür üretimlerin artarak devam edeceğini belirtti. - MALATYA