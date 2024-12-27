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Malatya'da İnşaat Sektörü ve Müteahhitlerin Zorlukları Ele Alındı

Malatya'da İnşaat Sektörü ve Müteahhitlerin Zorlukları Ele Alındı
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MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, DAİMFED Başkanı Kadircan Esen'i ziyaret ederek Malatya'daki inşaat sektörü, dönüşüm projeleri ve müteahhitlerin karşılaştığı zorluklar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, DAİMFED Başkanı Kadircan Esen'i ziyaret ederek, Malatya'daki inşaat sektörü, yerinde dönüşüm projeleri ve müteahhitlerin karşılaştığı zorluklar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında 6 Şubat depremi sonrası Malatya'daki inşaat sektörü, yerinde dönüşüm projeleri ve müteahhitlerin karşılaştığı zorluklar ele alındı.

MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, 6 Şubat depreminin ardından Malatya'nın yeniden inşa sürecinde yerel müteahhitlere destek verilmesinin önemine vurgu yaptı. Karademir, vatandaşlara güvenilir firmalarla çalışmalarını tavsiye etti.

"6 Şubat depremi bir milat"

Depremin Malatya için bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Karademir, "Yeni bir şehir kuruluyor ve bu şehrin inşasında en büyük emeği müteahhit kardeşlerimiz verecek. Yerel müteahhitlerimiz şehrimizin ekonomisine, ticaretine ve kalkınmasına büyük katkılar sağlayacaktır. Bu nedenle halkımızın özellikle yerel müteahhitlere destek olması gerekiyor" dedi.

Karademir, "Cumhurbaşkanımız ve Murat Kurum bakanımızdan müjdeli haberler bekliyoruz. Ayrıca Valimiz Seddar Yavuz'un gayretlerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. İş dünyası olarak valimizin desteklemeye yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Malatya'daki altyapı sorunlarına dikkat çeken Karademir, iş makineleri ve hafriyat araçlarının neden olduğu trafik ve çevre sorunlarına karşı önlem alınmasını talep etti. Kardemir, "Bu araçların denetimlerinin artırılması ve yolların korunması gerekiyor. Ayrıca hafriyat sahalarındaki çalışmaların hızlandırılması, şehirdeki toparlanma sürecine katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Karademir, yerinde dönüşüm projelerinde vatandaşları dikkatli olmaya çağırarak, "Dışarıdan gelen, geçmişi bilinmeyen firmalarla çalışmak büyük riskler taşıyor. Vatandaşlarımız, yerel ve referansı olan firmaları tercih etmeli. Bilinmedik firmalarla çalışıldığında, en büyük mağduriyeti vatandaşlarımız yaşayacaktır" şeklinde konuştu.

Son olarak, yerel müteahhitlerin desteklenmesi ve devletin gerekli düzenlemeleri yapmasının önemine vurgu yapan Karademir, "Malatya'nın ayağa kalkması, yerel müteahhitlerimizin güçlenmesiyle mümkün. Devletimizin 2,5 milyon TL'lik destek konusunda adım atacağına inanıyoruz. Bu süreçte herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor" diye konuştu.

"Müteahhitlerin standartları netleştirilmeli"

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen ise Salih Karademir ve ekibinin Malatya için önemli adımlar attığını ifade etti. Esen, Türkiye'nin birinci derece deprem bölgesinde yer aldığına dikkat çekerek, yapı sektörü ve müteahhitlik alanındaki sorunlara yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Esen, yapı stoğunun yetersizliğine vurgu yaparak, müteahhitlik sektöründe denetimlerin ve standartların eksik olmasının büyük bir sorun teşkil ettiğini belirtti.

Kadircan Esen, müteahhitlerin diğer meslek grupları gibi bir meslek odasına sahip olmamasını eleştirerek, bu durumun sektördeki kalite ve denetim eksikliğine yol açtığını söyledi. Esen, "Bugün yapı sektörünün belirli bir standarda ulaşamamasının temel nedenlerinden biri, müteahhitlerin herhangi bir meslek odası çatısı altında toplanmamış olmasıdır. Bu boşluğun giderilmesi gerekiyor" dedi.

Esen, vatandaşların yerinde dönüşüm projelerinde iş verdikleri firmaların geçmişini ve ortaklık yapısını mutlaka araştırmaları gerektiğini vurguladı. "Vatandaşlarımız, düşük fiyatlara aldanarak işi, geçmişi ve deneyimi olmayan firmalara teslim etmemeli. Bu durum uzun vadede yapı güvenliğini tehlikeye atabilir" ifadelerini kullandı.

DAİMFED olarak müteahhitlik sektöründe kalite standartlarının belirlenmesi ve denetimlerin artırılması için çalıştıklarını belirten Esen, "2024 yılında da vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, sorunları gündeme taşımak ve çözümler üretmek için faaliyetlerimize devam edeceğiz" dedi.

Esen, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "İşi verdiğiniz firmaların geçmişini, ortaklarını ve sektördeki deneyimlerini mutlaka araştırın. Deneyimsiz veya deprem sonrası hızlıca kurulan şirketlerle çalışmak, büyük riskler doğurabilir" uyarısında bulundu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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