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Maktek Avrasya Fuarı Dijital Dönüşüm Temasıyla Açılıyor

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Maktek Avrasya Fuarı, İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Fuar, dijital dönüşüm temasıyla katılımcılara son teknoloji ürünleri ve iş birliği fırsatları sunacak.

Maktek Avrasya, "Dijital Dönüşüm" temasıyla 30 Eylül-5 Ekim'de İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde sekizinci kez kapılarını açacak.

Tüyap'tan yapılan açıklamaya göre, Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliğiyle gerçekleşecek olan fuar, "Sürdürülebilir Sanayi için Tasarım" yarışmasının ödül törenine de ev sahipliği yapacak.

1000'in üzerinde firma ve firma temsilcisinin katılması beklenen fuarda, katılımcılar ve ziyaretçiler, son teknoloji ürünleri, yenilikler, sektör trendleri ve iş birliği fırsatlarını keşfetme imkanı bulacak.

Yaklaşık 90 ülkeden 85 binin üzerinde ziyaretçinin beklendiği fuara, Mısır, Cezayir ve Suudi Arabistan gibi odak ülkeler başta olmak üzere Kuzey Afrika, Rusya, Almanya, İtalya, Polonya, Kanada, Fransa, Macaristan ve Hollanda'dan yoğun ilgi gösterilmesi öngörülüyor.

Fuarın bu yılki teması "Dijital Dönüşüm" olarak belirlendi. Ziyaretçiler, Dijital Dönüşüm Deneyim Alanı'nda yeni teknolojileri keşfederken, "Start-up Zone" alanında genç girişimciler uluslararası liderlerle buluşma fırsatı yakalayacak.

TİAD tarafından düzenlenen "Open Design İstanbul Tasarım Yarışması", fuarda dikkat çeken etkinlikler arasında yer alıyor. "Sürdürülebilir Sanayi için Tasarım" temasıyla düzenlenen yarışmada kazananlar 30 Eylül'de ödüllendirilecek.

Fuar, 30 Eylül-4 Ekim'de 10.00-19.00 arası ve fuarın son günü olan 5 Ekim'de ise 10.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

Dijital Dönüşüm İstanbul Avrasya Etkinlikler Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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