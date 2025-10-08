MAKTEK 2025 Konya Fuarı açıldı

TÜYAP Konya Fuar Merkezi, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ile Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğinde düzenlenen, 400'e yakın katılımcı firmanın yer aldığı 2025 MAKTEK Konya Fuarı'na ev sahipliği yapıyor. Fuarın açılışında konuşan TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "20 ülkeden 400'e yakın katılımcı firmayla fuar kapılarını ziyaretçiye açtı. 56 ülkeden 40 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Yabancı iş insanları şu anda katılımcılarla buluşuyor. Şimdi 4 hol ağzına kadar dolu. Gayet iyi bir katılım var. Yüksek teknoloji gerektiren makineler şu anda sergileniyor. 700 civarında takım tezgahı fuarda yerini aldı. Bu 700 takım tezgahının tamamının satılacağını hedefliyoruz" dedi.

Açılışa Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen ve Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, protokol üyeleri, sanayiciler katıldı. Açılışta konuşan TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarda bulunan 700 civarındaki takım tezgahının tamamının satılacağını hedeflediklerini söyledi. Ersözlü, "20 ülkeden 400'e yakın katılımcı firmayla fuar şu anda kapılarını ziyaretçiye açtı. 56 ülkeden 40 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. İlk saatlerden itibaren yabancı iş insanları şu anda katılımcılarla buluşuyor. Şimdi 4 hol ağzına kadar dolu. Gayet iyi bir katılım var. Yüksek teknoloji gerektiren makineler şu anda sergileniyor. 700 civarında takım tezgahı fuarda yerini aldı. Bu 700 takım tezgahının tamamının satılacağını hedefliyoruz. Çünkü bir önceki versiyonunda da fuara katılan firmaların makinaları tamamı satılmıştı. Şu andaki hareketlilik bizi umutlandırdı" diye konuştu.

'GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ BU FUARDA SERGİLENİYOR'

Tüm alanlarda ihtiyaç duyulan ve geleceğin teknolojisini barındıran makinelerin fuarda yer aldığını ifade eden Ersözlü, "Bu fuarın şöyle bir özelliği var. Burada sergilenen makinalar yüksek teknoloji makineleri. Robotik sistemler ve geleceğin projeksiyonları, geleceğin teknolojileri burada sergileniyor. 2 yılda bir yapılan bu fuara bu coğrafyadaki tüm iş insanlarının sanayicinin, üreticinin, ihracatçının burayı kaçırmaması lazım. Makine almasa bile yatırım hedefi olmasa bile gelecekte illaki bu makinelerle üretim yapmak zorundalar. Buradaki makineler ne kadar çok kullanılırsa buradaki yüksek teknoloji ürünleri ne kadar birçok sektöre girerse bizim ülkemizin batıyla olan rekabeti ya da Asya Pasifik ülkeleriyle olan rekabetinde de önemli bir kazanımlar elde edecek" ifadelerini kullandı.

'250 MİLYON DOLARLIK SATIŞ HACMİ BEKLENİYOR'

Fuarın satış hacminin 250 milyon dolar olduğunu belirten Ersözlü, "Fuarda 250 milyon dolar civarında bir satış hacmi bekleniyor. Bunu yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Aynı zamanda yeşil dönüşüm zirvesi adı altında bir etkinliğimiz var. Geleceğin üretim nereye savruluyor? sanayici nasıl üretim yapmalı? Konvansiyonel tekniklerle üretim yapmanın artık bittiği bir dönemde artık inovatif fikirler üreterek üretim yapmak, dijitalleşmek, robotik sistemlerle üretim yapmak. Karanlık fabrikalar dediğimiz robotların çalıştığı artık yüksek teknolojiyle verimli üretimle düşük maliyetlerle, pazarda rekabetçi bir ülke olmak adına bir zirve hazırladık. Bu zirvede de gelen misafirler ücretsiz olan bu zirveyi takip edebilirler" dedi.

'BURASI YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN VE VERİMLİLİĞİN FUARI OLACAK'

Kuantum bilgisayarlarla 5G teknolojisinin birleşmesiyle, bilgisayar başındaki beyaz yakalıların son çalışanlar olacağını söyleyen Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz ise "Teknolojik olarak çok hazırız. Kalite kontrolcüler, takımcılar, programcılar ve makineciler hepsi çok iyi hazırlandılar. İçerik çok iyi, makine çeşitliliği, kalite ve teknoloji çok yüksek. Burası yeşil dönüşümün ve verimliliğin fuarı olacak. Kuantum bilgisayarlarla 5G birleşince şu andaki bilgisayar başındaki çalışanlar, birçoğu onlar artık son çalışanlar. Bir daha o tip beyaz yakalılara ihtiyaç kalmayacak. O yüzden diyorum ki herkesin üniversite okumaya mecburiyeti yok. Meslek yüksekokullarına gidin, bir meslek edinin, makineleri kullanın. Yarın bir gün dersiniz ki bana makinalarla robotların haberleşmesinde neler olacak? Ben diyorum ki o zaman makineyle robotun haberleşmesini sen yap, onu öğren. Makinayla robotu nasıl haberleştirirsin. Bunun üzerine nasıl tasarlarsın? nasıl bir tasarım yaparsın? bunları öğrenin. Bizim sektörde burası geleceğin fuarı. Gençlere sesleniyorum. TÜYAP ile ben konuştum. Kapıya gelen hiçbir öğrenciyi geri çevirmeyeceğiz. Öğrenciler mutlaka gelip bu fuarı gezsinler. Hem onların geleceği için hem ülkemizin geleceği için bu çok önemli" diye konuştu.

'SAVUNMA VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE DEVRİMLER YARATABİLDİK'

Türk makine sanayisinin önemine dikkat çeken Makina İmalatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Fatih İğrek de "Avrupa'da başta olmak üzere dünyada bir ekonomik durağanlık var. Dünyamız çeşitli olaylar ve zorlu bir süreçten geçiyor. Bu durağının tabii ki ülkemizde de etkisi var. Bir de üstüne Çin rekabeti konusu, inanılmaz bir şekilde her yerden hissettiğimiz bir şekilde hayatımızda. Bu rekabetle mücadeleyi Türk makine sanayisi, akılla, mühendislikle, katma değerli üretimlerle ve özellikle verimlilikle aşacaktır. Buna inanıyoruz. Bu enerjiyi de gösterdik. Çünkü Türkiye çok büyük bir başarıya imza attı. Hiç yoktan savunma ve havacılık sektöründe devrimler yaratabildik. Bu bizim sadece damarlarımızdaki asil kanla değil çalışkanlıkla da oldu. Enerji, teknolojiyi okuma ve yorumlama becerimizi gösteriyor. Vatanımızın genç nüfusumuzun dinamizmini gösteriyor. Tüm kurumlarımıza iş düşüyor. Üniversitelerimize, araştırma kurumlarımıza, teknoparklarımıza en başta devletimize sanayiciyi destekleme vakti. Çünkü üretmeden bir ülkenin vasıflı, hür, medeni yaşaması mümkün değil. Biz buna inanıyoruz. Üretmek özgürlüktür diyoruz" ifadelerini kullandı.