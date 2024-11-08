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MAGİNDER Başkanı'ndan Esnafa Destek Çağrısı

MAGİNDER Başkanı'ndan Esnafa Destek Çağrısı
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MAGİNDER Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir, Ankara'da esnafın sorunlarını çözmek ve deprem bölgesindeki mağduriyetleri gidermek için çağrıda bulundu. Mücbir sebep halinin uzatılması ve SGK ile vergi borçlarının ertelenmesi gerektiğini belirtti.

MAGİNDER Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir, Ankara temaslarında esnafın sorunlarını çözmek ve deprem bölgesindeki mağduriyetleri gidermek için önemli bir çağrıda bulundu.

Karademir, 30 Kasım'da sona erecek olan mücbir sebep halinin en az 3 yıl daha uzatılması gerektiğini ve depremden etkilenen esnaflar için SGK ile vergi borçlarının 1 yıl ertelenmesinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Karademir, Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'nun MAGİNDER tarafından sunulan dosyadaki bilgileri Meclis gündemine taşımasından ötürü teşekkürlerini sundu. Kandemir, Fendoğlu esnafın sıkıntılarını Meclis gündeminde dile getirerek, önemli bir adım attığını belirterek, mücbir sebep süresinin uzatılmasına yönelik taleplerinin dikkatle ele alındığına vurgu yaptı.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ile de yakın temas halinde olduklarını belirten Karademir, Ölmeztoprak'ın konuyla ilgilenerek 6. Bölge teşviklerinin devamı ve mücbir sebep halinin uzatılması için çaba gösterdiğini ifade etti. Karademir, "Ölmeztoprak'tan yakında müjdeli haberler bekliyoruz" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan'ın da dosyayı değerlendirerek Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerinin milletvekilleriyle Maliye Bakanı'nı ziyaret ederek mücbir sebep süresinin uzatılmasına yönelik girişimlerde bulunacaklarını ifade etmesi, esnafa umut verdi.

MAGİNDER Başkanı Karademir, esnafa destek çağrısını yineleyerek, tüm vekillerden deprem bölgesindeki esnafların yanında olmalarını talep etti. Kandemir, "Esnaflarımızın zor günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz ve onların haklarını savunmak için gereken tüm adımları atacağız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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