Madencilik Sektörü Düzenlemeleri için İyileştirme Talepleri

Madencilik Platformu Sözcüsü Mehmet Yılmaz, TBMM Başkanlığına sunulan ve madencilik sektörüne ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin sektörün ihtiyaçlarına yanıt vermesinden memnuniyet duyduklarını ancak bazı maddelerde iyileştirmelerin yapılması gerektiğini ifade etti.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Maden Kanunu'nda yapılacak değişikliklere ilişkin teklifte yer alan düzenlemeler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Teklifte yer alan bazı düzenlemelerin, madencilik sektörünün uzun süredir dile getirdiği yapısal ihtiyaçlara kısmi de olsa yanıt vermesinden memnuniyet duyduklarını belirten Yılmaz, "Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreçlerinin daha öngörülebilir hale getirilmesi, izin başvurularının belirli süreler içinde sonuçlandırılmasına yönelik yaklaşım ve stratejik-kritik maden tanımlarının yasal bir çerçeveye oturtulması sektörümüz açısından olumlu gelişmelerdir. Ayrıca, ihale usullerinde sürecin kısaltılması da yatırım ortamının şeffaflaşması bakımından yerinde adımlardır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, bazı maddelerde iyileştirmelerin yapılması gerektiğine işaret ederek, "Özellikle ruhsat bedelinin yüksek olması, devlet hakkı oranlarındaki artışların diğer ülkelere göre çok yüksek olması, IV. Grup bir ruhsat sahasına birden fazla üst üste ruhsat verilmesi yani örneğin kömür ruhsatı üzerine yüzde 25'ten fazla alüminyum oksit içeren kil ruhsatı verilmesi, ruhsat temdit edilme kriterlerinin yönetmelikle belirlenmesi gibi konuların madencilik sektörü yararına yeniden gözden geçirilmesi isabetli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu teklifte yer alan arama ruhsatlarında yatırım teminatı zorunluluğu ve ağırlaştırılmış iptal gerekçeleri, zeytinlik düzenlemesinin yalnızca belli sahaları kapsaması ve tüm orman alanlarının özel alan kapsamına alınması gibi maddelerin de iyileştirilmesi gerektiğini kaydeden Yılmaz, madencilik sektörünün enerji arz güvenliği ve cari açığın azaltılması açısından da stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Yılmaz, küresel gelişmelerin, ülkelerin kendi doğal kaynaklarını azami düzeyde değerlendirme yönündeki politikalarını hızlandırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin de bu süreçte yerli kaynaklarından sonuna kadar faydalanması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu nedenle, madencilik faaliyetlerinin çevreyle uyumlu, yatırımcı dostu ve öngörülebilir bir yasal çerçeveyle desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Madencilik Platformu olarak beklentimiz, bu teklifin hem kamu yararını hem de yatırım iklimini gözeten dengeli bir düzenlemeye dönüştürülmesidir. Sektörümüz, ülkemize daha fazla katma değer sağlamak ve sorumlu üretim ilkeleriyle hareket etmek için her türlü katkıyı sunmaya hazırdır."